Ще більше приголомшують втрати ворога за понад рік великої війни. З 24 лютого 2022 року на той світ відправили 213 770 російських солдатів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Читайте також Країна коричневих ліній: чому Росія не поверне контроль над власними кордонами

Втрати ворога у техніці

Додамо, що також росіяни втратили чимало техніки. Наші військові на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Українцям більше не загрожуватимуть сотні літаків і гелікоптерів, а наші сили ППО збили ще й понад 1000 крилатих ракет за цей час. Найдорожчою ж втратою ворога залишається крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

танків – 3 901;

бойових броньованих машин – 7 600;

артилерійських систем – 3 702;

РСЗВ – 599;

засобів ППО – 359;

літаків – 314;

гелікоптерів – 299;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247;

крилатих ракет – 1 171;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410;

спеціальної техніки – 502.



Актуальні втрати ворога станом на 9 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ знищили кадирівців у Донецьку

У Генштабі ЗСУ підтвердили інформацію щодо ліквідації ворога на тимчасово окупованій території. Так, напередодні стало відомо, що у південно-західній частині Донецька виявили підрозділ "Ахмат". Загарбники займалися грабунком цивільних, знімали постановочні відео про буцімто бої.

Але дуже скоро ентузіазм ворога притих. А причиною цього став влучний удар по окупантах 6 червня. Силам оборони вдалося поцілити у тренувальний табір, де й були кадирівці. Це дозволило знищити 56 бійців. Наразі уточнюються санітарні втрати ворога.