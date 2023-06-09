На цьому наголошують у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. За наявними даними, місцеві ЗМІ замовчують той факт, що окупанти знищили Каховську ГЕС.

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Бояться паніки у Криму

Як кажуть у відомстві, у тимчасово окупованому Криму спостерігається тенденція до замовчування інформації про знищення дамби. Бояться про це розповідати місцеві ЗМІ навіть у Сімферополі.

Замовчують не лише сам факт, а й наслідки катастрофи, яку спричинили росіяни. За наявною інформацією, місцева окупаційна так звана "влада" хвилюється через те, що серед населення може бути паніка.

Зверніть увагу! Так званий "голова" Криму Аксьонов визнав, що на півострові будуть проблеми з водопостачанням. За його словами, існує ризик, що Північнокримський канал ставатиме мілкішим. Водночас він запевняв, що буцімто існує достатньо води у водосховищах. І що, мовляв, проблем з питною водою не буде.

Тим часом у Генштабі підтвердили інформацію про втрати ворога. На днях нашим захисникам вдалося завдати влучного удару по тренувальному таборі.

У Донецьку знищили майже 60 окупантів

У відомстві зауважили, що у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька зафіксували підрозділ "Ахмат". Там загарбники грабували цивільних мешканців, знімали постановочні відео про буцімто ведення бойових дій.

6 червня наші військові завдали влучного удару. Сили оборони поцілили по району скупчення бойовиків у тренувальному таборі. Внаслідок цього вдалося знищити 56 бійців. Що стосується санітарних втрат, то вони уточнюються.

Зауважимо, що станом на ранок 8 червня нашим захисникам вдалося знищити близько 212 760 російських загарбників. За добу 7 червня на той світ відправили 730 окупантів. Зверніть увагу, що реальна цифра може бути більшою. Це пов'язано з тим, що у зонах ведення активних бойових дій здійснювати підрахунок складно.