На цьому наголошують у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. За наявними даними, місцеві ЗМІ замовчують той факт, що окупанти знищили Каховську ГЕС.
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Бояться паніки у Криму
Як кажуть у відомстві, у тимчасово окупованому Криму спостерігається тенденція до замовчування інформації про знищення дамби. Бояться про це розповідати місцеві ЗМІ навіть у Сімферополі.
Замовчують не лише сам факт, а й наслідки катастрофи, яку спричинили росіяни. За наявною інформацією, місцева окупаційна так звана "влада" хвилюється через те, що серед населення може бути паніка.
Тим часом у Генштабі підтвердили інформацію про втрати ворога. На днях нашим захисникам вдалося завдати влучного удару по тренувальному таборі.
У Донецьку знищили майже 60 окупантів
У відомстві зауважили, що у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька зафіксували підрозділ "Ахмат". Там загарбники грабували цивільних мешканців, знімали постановочні відео про буцімто ведення бойових дій.
6 червня наші військові завдали влучного удару. Сили оборони поцілили по району скупчення бойовиків у тренувальному таборі. Внаслідок цього вдалося знищити 56 бійців. Що стосується санітарних втрат, то вони уточнюються.
Зауважимо, що станом на ранок 8 червня нашим захисникам вдалося знищити близько 212 760 російських загарбників. За добу 7 червня на той світ відправили 730 окупантів. Зверніть увагу, що реальна цифра може бути більшою. Це пов'язано з тим, що у зонах ведення активних бойових дій здійснювати підрахунок складно.