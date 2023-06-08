Якщо говорити про загальну статистику втрат ворога, то з 24 лютого 2022 року російське військо скоротилося на 212 760 бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати знищених окупантів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Не меншої уваги заслуговує знищена техніка, адже мовиться про тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських систем. Також більше не загрожуватимуть українцям кілька сотень літаків і гелікоптерів. Найдорожчою ж втратою ворога став крейсер "Москва". Він продовжує лежати на дні Чорного моря як демонстрація того, що скоро путінський режим також знищать.

танків – 3 891 (+18) одиниця ;

бойових броньованих машин – 7 576 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 3 668 (+28) одиниць;

РСЗВ – 595 (+1) одиниць;

засобів ППО – 355 (+3) одиниць;

літаків – 314 одиниці;

гелікоптерів – 299 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 234 (+15) одиниці;

крилатих ракет – 1 171 одиниця;

кораблів та катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 384 (+35) одиниці;

спеціальної техніки – 500 (+8) одиниць.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 8 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відбувається на полі бою

Найгарячішою залишається ситуація на Сході, зокрема на Бахмутському напрямку. Відомо, що Збройні Сили пішли в контрнаступ на цій ділянці фронті та мають намір захопити висоти навколо Бахмута.

Власне, про це говорила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також, за її словами, просування хоч і відбувається, але дуже складно. Росія відправляє на цей напрямок усі свої резерви.