Им выдавали билеты в цирк. На так называемый аукцион невиданной щедрости попали дети родителей, погибших в войне против Украины. Организовали праздник для жителей Тюменской области, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Детей поведут в цирк

Известно, что посетят они представление, которое состоится в июне. Причем важно обратить внимание, что билеты получили не все. Их выдавали только семьям ликвидированных мобилизованных.

Заметим, что информацию взяли не понаслышке. Ее журналистам впоследствии подтвердили в Департаменте соцразвития Тюменской области. Раздачей билетов занимался военкомат. Его сотрудники самостоятельно формировали списки.

Тем временем россияне уже второй год подряд останутся без "прямой линии" с президентом. Владимир Путин решил и в этом году ее отменить.

"Прямой линии" не будет из-за ситуации на фронте

Собственно, об этом сообщила говорящая глава Кремля Дмитрий Песков. Он заявил РосСМИ, что не может назвать точные сроки проведения этой "прямой линии". Интересно, что источник в администрации президента сообщал, что должна она пройти в ноябре – декабре 2023 года.

Как уже говорилось, это уже второй год подряд от этой практики в Кремле решили отказаться. Вероятно, бункерному деду просто не о чем отчитываться перед своим народом. Да и вопросы могут задать крайне неудобные.

Если она ("прямая линия" – 24 Канал) придется на конец года, то неизбежно окажется вписанной в контекст предстоящих президентских выборов как сеанс общения с избирателями, хотя президент вряд ли выберет эту трибуну для заявления о своем участии в выборах,

– написали росСМИ, ссылаясь на экспертов.

Анонимные источники в администрации Владимира Путина объяснили, почему "прямую линию" отложили. По их словам, причиной является ситуация в зоне так называемой "спецоперации". То есть во всем виновата война, которую Россия развязала против Украины. И что для Кремля лучше всего – дождаться "определенности" с происходящим на фронте.