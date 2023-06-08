Через "прикрий" інцидент вже звільнили російського генерал-майора, заступника начальника Самарського МВС Юрія Сафронова. Російські ЗМІ повідомляють, що затримали також двох місцевих мешканців, які і крали спирт та сержанта поліції, що мав би охороняти склад, передає 24 Канал.
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Як виготовляли "Містер сидр"
Спирт на складах Самарського МВС зберігали з 2012 року, з якої причини – невідомо. Відповідальним за його крадіжку визнали Юрія Сафонова, генерал-майора Росії. Також затримали двох самарців, що крали спирт та сержанта поліції. Він мав охороняти склад, натомість не тільки допустив крадіжку, але і допомагав виносити ящики зі спиртом.
Серед постраждалих від "Містера сидру" є одна вагітна жінка та четверо неповнолітніх. Нещодавно в Росії затримали і 32-річного власника фірми "Анді", яка і виробляла сурогатний напій. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Раніше чоловіка вже притягали до відповідальності за торгівлю сидром без відповідних дозволів.
Постраждали від напою жителі шести російських регіонів, найбільше – в Ульяновській області.
Масове отруєння сидром в Росії: коротко
- Сидр розливали у селищі Вінтай Самарської області. Його відправляли у сусідні регіони та в найближчі магазини і кафе.
- Причиною масових отруєнь, найімовірніше, стала наявність у напої небезпечного метанолу замість етанолу.
- В Росії власнику фірми "Анді" інкримінують надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки та призвели з необережності до смерті двох чи більше людей.