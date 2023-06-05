Росіяни отруїлись алкогольним напоєм, який називається "Містер Сидр". Напій був неякісний. Серед потерпілих є і 16-річна дівчина, яка теж скуштувала "смертельного сидру". Про це повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Так, Meduzа пише, що за даними губернатора Ульянівській області Росії, усього від отруєння сидром постраждало 35 людей:

25 – у Димитровграді,

9 – в самому Ульяновську,

один у новій Маліклі.

14 пацієнтів перебувають у лікарнях.

У Самарській області після вживання того ж самого сидру померли три людини.

Оновлення. Кількість постраждалих в Ульянівській області від отруєння сидром зросла до 43. Двоє з них неповнолітні та одна вагітна жінка. Загинули 16 людей, 26 у лікарні у тяжкому стані.

Глави кількох регіонів і росспоживнагляд закликали покупців уникати вживання "Містера сидру". А також доручили в терміновому порядку виявити і вилучити продукцію по всій Росії.

Зауважимо, що якщо раніше росіяни масово труїлись бояришником з власної волі, то зараз їм не щастить купувати алкоголь просто у магазині.

Виробництво ймовірно отруйного сидру / Скриншоти з відео

Отруйний сидр в Росії: коротко, що сталось