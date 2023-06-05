Россияне отравились алкогольным напитком, который называется "Мистер Сидр". Напиток был некачественный. Среди пострадавших есть и 16-летняя девушка, которая тоже отведала "смертельного сидра". Об этом сообщили российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Да, Медуза пишет, что по данным губернатора Ульяновской области России, всего от отравления сидром пострадало 35 человек:

25 – в Димитровграде,

9 – в самом Ульяновске,

один в новой Маликле.

14 пациентов находятся в больницах.

В Самарской области после употребления того же сидра умерли три человека.

Главы нескольких регионов и роспотребнадзор призвали покупателей избегать употребления "Мистера Сидра". А также было поручено в срочном порядке выявить и изъять продукцию по всей России. Заметим, что если раньше россияне массово травились глодов по собственной воле, то сейчас им не удастся покупать алкоголь прямо в магазине.

Производство вероятно ядовитого сидра / Скриншоты с видео

Ядовитый сидр в России: коротко, что произошло