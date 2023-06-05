Россияне отравились алкогольным напитком, который называется "Мистер Сидр". Напиток был некачественный. Среди пострадавших есть и 16-летняя девушка, которая тоже отведала "смертельного сидра". Об этом сообщили российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Да, Медуза пишет, что по данным губернатора Ульяновской области России, всего от отравления сидром пострадало 35 человек:
- 25 – в Димитровграде,
- 9 – в самом Ульяновске,
- один в новой Маликле.
14 пациентов находятся в больницах.
В Самарской области после употребления того же сидра умерли три человека.
Производство вероятно ядовитого сидра / Скриншоты с видео
Ядовитый сидр в России: коротко, что произошло
- Слабоалкогольный напиток "Мистер сидр", очевидно и ставший причиной массовых отравлений, разливали в поселке Винтай Самарской области. После чего его отправляли в ближайшие кафе и магазины, а также в соседние регионы.
- Собственник предприятия уже задержан, он дает показания. По предварительной версии в сидре обнаружили смертельно опасный метанол вместо безопасного этанола.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели по неосторожности к смерти двух или более лиц.