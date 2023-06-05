Более того, из радиоприемников и телевизоров бункерный диктатор объявил и общую мобилизацию ради "победы над опасным и коварным врагом". Об этом сообщили местные телеграм-каналы и российские СМИ, пишет 24 канал.

Интересно В России боятся "хлопка": в одном из портов даже готовы остановить экспорт газа, – Reuters

"В Россию ворвались войска Украины"

На фоне контрнаступления защитников нашего государства, а также бурных событий на Белгородщине по телевидению и в радиоэфире россияне услышали о крайне плохих для себя новостях, которых и так боятся не на шутку. Так, изображение и голос Путина сообщил о введении военного положения в приграничных регионах из-за якобы атаки Украины.

Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона, ворвались на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора,

– отчеканил "российский диктатор".

Помимо введения военного положения, "Путин" сообщил, что 5 июня также подпишет указ о всеобщей мобилизации. Ведь для победы нужно будет объединиться всем силам страны-оккупантки.

Также внезапно лидер России позаботился и о здоровье и жизни своих граждан. Он попросил жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России, а также призвал сохранять спокойствие и порядок, чтобы "дать возможность армии России защищать русскую землю от украинских нацистов".

Путин объявил военное положение и всеобщую мобилизацию: забавное видео

Экстренное обращение диктатора было развлечением хакеров

Как оперативно выяснилось, столь срочное обращение Владимира Путина было лишь забавной выходкой хакеров. Однако контроль над вещателями, где запустили дипфейк, уже возобновили.

Как сообщил пресс-секретарь российского главы Песков, об этой ситуации знают и в Кремле. А также добавил, что "все эти сообщения – чистый фейк".

Во власти регионов России убеждены, что целью таких сообщений было посеять панику среди россиян. Они заверили местных жителей, что причин для беспокойства нет, а также призвали сохранять спокойствие и верить только достоверным источникам информации.

Голос Путина слышали и по радио: видео