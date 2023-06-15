Так, про вибухи стало відомо у тимчасово окупованому Луганську, Донецьку, Краснодарі, а також у Москві. Про це повідомляються пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Дивний вибух у Луганську

Попередньо, звук вибуху було чути у центрі Луганська. Точної інформації про причину звуку зараз немає.

Мешканці Луганська періодично чують таке, коли військові літаки переходять на надзвукову швидкість.

У Москві загорілась громадська палата Росії

У центрі Москви сталося загоряння у будівлі громадської палати та апарату уповноваженого при президентові Росії з прав дитини.

Пожежу вже ліквідували, а попередня причина – коротке замикання електрощитової. Наразі на місці працюють екстрені служби.

У Краснодарі чули вибух

У російському Краснодарі місцеві пабліки повідомляють про вибух у місті. Однак місцева влада інформацію ще не коментувала.

Донецьк накрив чорний дим

У Ленінському районі Донецька видніється густий чорний дим. Чи був перед цим вибух – поки невідомо. Усі обставини уточнюються.

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