Так, про вибухи стало відомо у тимчасово окупованому Луганську, Донецьку, Краснодарі, а також у Москві. Про це повідомляються пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Дивний вибух у Луганську
Попередньо, звук вибуху було чути у центрі Луганська. Точної інформації про причину звуку зараз немає.
Мешканці Луганська періодично чують таке, коли військові літаки переходять на надзвукову швидкість.
У Москві загорілась громадська палата Росії
У центрі Москви сталося загоряння у будівлі громадської палати та апарату уповноваженого при президентові Росії з прав дитини.
Пожежу вже ліквідували, а попередня причина – коротке замикання електрощитової. Наразі на місці працюють екстрені служби.
У Краснодарі чули вибух
У російському Краснодарі місцеві пабліки повідомляють про вибух у місті. Однак місцева влада інформацію ще не коментувала.
Донецьк накрив чорний дим
У Ленінському районі Донецька видніється густий чорний дим. Чи був перед цим вибух – поки невідомо. Усі обставини уточнюються.
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У Росію часто приходить "бавовна"
- Ранок середи, 14 червня, у Шебекіно, що у Бєлгородській області Росії, знову розпочався не з кави, а з серії прильотів. За словами місцевих, їх було щонайменше десять.
- У російському Алтайському краї 5 травня сталася велика пожежа на території місцевої підстанції. Тепер жителі регіону бідкаються про проблеми з електроенергією.
- Також у російському Нижньому Новгороді загорівся завод "Червона Етна". Площа загоряння становила більш ніж 200 квадратних метрів, а дим було видно по всьому місту.
- Нещодавно у Бєлгородській області також квітла "бавовна" та лунали вибухи. Тоді повідомляли про "спалах" на заводі "Преміксів №1".