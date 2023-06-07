Однак не встигли місцеві видихнути після гучних вибухів, як розпочалася сильна пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали та ЗМІ, пише 24 Канал.
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Дим видно за межами міста
Ба більше, у деяких пабліках уточнюють, що велика пожежа здійнялася не одна. Їх спостерігають на місцевому звалищі, а також на одному з підприємств. Деякі ж мешканці повідомляють про щонайменше 5 осередків займання.
Через це усе місто перебуває у сизому диму, який закриває огляд на місто. Також місцеві повідомляють, що через задимлення важко дихати.
Сильне задимлення у Шебекіно: відео
При цьому дим від загорянь видно з околиць не лише багатостраждального Шебекіно, а й з самого Бєлгорода.
Після вибухів у місті здійнялася пожежа: відео
Під обстрілами сиділи не лише у Шебекіно
Також російські ЗМІ з посиланням на МНС повідомляють, що не лише у Шебекіно середа розпочалася з обстрілів. Під вогнем було й село Муром, що у Бєлгородській області. Воно розташоване поблизу з українським кордоном.
У Шебекіно знову прильоти: відео
За даними російської Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (РСЧС) загалом лише за годину 7 червня під вогонь потрапили сім населених пунктів Бєлгородської області.
Окрім Шебекіно та Мурома, мовиться про села Грузьке, Горьковске, Маломихайлівка, Нижнє Березово-Друге та Терезівка.
Звісно, традиційно у російських ЗМІ в обстрілах звинувасують Україну. Однак у жодних бойових діях військові нашої держави на території країни-терористки участі не беруть. Щонайменше, захисникам України є куди витрачати необхідні боєприпаси у межах нашої держави.
В Шебекіно "трєвожно": що відбувається у місті
- Останнім часом Шебекіно, як і область, потерпає від постійних обстрілів. Як повідомив губернатор Бєлгородщини Гладков, лише минулої доби Білгородську область нібито обстріляли 516 разів. При цьому 460 різних боєприпасів нібито були випущені саме по Шебекінському міському округу. Ба більше, за його словами, безпілотники скинули 33 вибухові пристрої.
- Через такі регулярні обстріли влада втрачає контроль над місцевим населенням. Так, 2 червня стало відомо, що у російському Шебекіно з'явилось мародерство. При чому росіяни грабують своїх же нещадно, "виносять все, що можуть".
- Контроль над собою втрачають і російські військові. Так, неподалік від Шебекіно вони обстріляли автомобіль "Рено", в якому їхали дві жінки. Вони загинули на місці. Зробили це лише тому, що прийняли машину за транспорт добровольців.
- Божевільні заяви щодо населеного пункту робить й російське військове командування. Так, депутат держдуми країни-терористки, генерал-лейтенант Андрєй Гурульов запропонував просто-напросто бомбити з повітря Шебекіно, зокрема, зокрема планувальними бомбами.