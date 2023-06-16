Вместе с электричеством выключили воду. Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов. 24 Канал.
Интересно "Силы обороны продолжают идти вперед": Сырский посетил воинов на передовой у Бахмута
Во временно оккупированном Крыму – проблемы с электроснабжением. В частности, света неожиданно не стало в Севастополе.
Вместе с электричеством выключили воду. Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов. 24 Канал.
Интересно "Силы обороны продолжают идти вперед": Сырский посетил воинов на передовой у Бахмута