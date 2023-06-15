Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, российские пропагандисты пытаются увидеть "КГБ-истов" в образе "православных царей".

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Ширма, которую Россия натягивает для Запада

Ярослав Божко отметил, что Путина не беспокоят проблемы с водоснабжением в Крыму. Остров сакральный для россиян лишь потому, что в 2014 году они оккупировали его без больших потерь.

Все разговоры, что Крым являются сакральным местом, подпитываются самой российской пропагандой, которая хочет, чтобы мы в это верили. Для нынешней российской власти сакральное и символическое значение не имеет ничего. Святые и незыблемые ценности – это ширма, которую они хотят натянуть перед Западом,

– убежден он.

Глава Центра политических студий "Доктрина" считает, что для российского диктатора сакральным местом может быть разве что Санкт-Петербург – родной город Путина.

"Эти все дискурсы об абсолютной ценности каких-либо явлений созданы российскими газетчиками, которые хотели бы рассмотреть в "КГБ-истах" образ "православных царей", – добавил Божко.

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