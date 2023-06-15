Таку думку 24 Каналу озвучив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, російські пропагандисти намагаються побачити "КГБ-істів" в образі "православних царів".

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Ширма, яку Росія натягує для Заходу

Ярослав Божко зазначив, що Путіна не хвилюють проблеми із водопостачанням у Криму. Півострів сакральний для росіян лише тому, що у 2014 році вони окупували його без великих втрат.

Усі розмови, що Крим є сакральним місцем, підживлюються самою російською пропагандою, яка хоче, щоб ми в це вірили. Для нинішньої російської влади сакральне та символічне значення не має ніщо. Святі та непорушні цінності – це ширма, яку вони хочуть натягнути перед Заходом,

– переконаний він.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" вважає, що для російського диктатора сакральним місцем може бути хіба Санкт-Петербург – рідне місто Путіна.

"Ці всі дискурси про абсолютну цінність якихось явищ створені російськими газетярами, які хотіли б розгледіти у "КГБ-істах" образ "православних царів", – додав Божко.

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