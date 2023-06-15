Таку думку 24 Каналу озвучив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, російські пропагандисти намагаються побачити "КГБ-істів" в образі "православних царів".
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Ширма, яку Росія натягує для Заходу
Ярослав Божко зазначив, що Путіна не хвилюють проблеми із водопостачанням у Криму. Півострів сакральний для росіян лише тому, що у 2014 році вони окупували його без великих втрат.
Усі розмови, що Крим є сакральним місцем, підживлюються самою російською пропагандою, яка хоче, щоб ми в це вірили. Для нинішньої російської влади сакральне та символічне значення не має ніщо. Святі та непорушні цінності – це ширма, яку вони хочуть натягнути перед Заходом,
– переконаний він.
Голова Центру політичних студій "Доктрина" вважає, що для російського диктатора сакральним місцем може бути хіба Санкт-Петербург – рідне місто Путіна.
"Ці всі дискурси про абсолютну цінність якихось явищ створені російськими газетярами, які хотіли б розгледіти у "КГБ-істах" образ "православних царів", – додав Божко.
Останні новини Криму
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти можуть підірвати хімічний завод "Кримський титан" в Армянську. Теракт на "Кримському титані" може зачепити сусідні країни.
- Речник Генштабу Андрій Мельник заявив, що російська компанія "Газпром" вже складає план евакуації своїх співробітників з тимчасово окупованого Криму.
- У розпорядженні 24 Каналу з'явилися документи, які свідчать про те, що різноманітні підприємства та заклади просять окупаційну адміністрацію роз'яснити їм порядок евакуації працівників з Криму.