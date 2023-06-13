Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські військові ще кілька тижнів тому попереджали, що такий теракт з боку росіян цілком ймовірний. Про це Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Теракт на "Кримському титані" може зачепити сусідні країни

"Це наступний етап у ланцюгу техногенних шантажів ворога", – сказала представниця ОК "Південь". За її словами, Росія зараз доведена до відчаю, тому може вдатися до будь-яких провокацій.

Наталія Гуменюк закликала дослухатися до рекомендацій місцевої влади. Крім того, вона наголосила, що наслідки підриву "Кримського титану" можуть бути значно гіршими за російський теракт на Каховській ГЕС.

Сподіваємося, що світова спільнота дотисне військово-політичне керівництво країни-агресора, тому що такі наслідки можуть бути більш потужним, не такими локальним, як Каховська ГЕС, але й вплинути на сусідні країни,

– заявила Гуменюк.

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