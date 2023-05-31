За даними партизанського руху, чергову небезпечну провокацію ворог може організовувати поблизу Армянська. Власне, там і розташований завод "Титан", який почали мінувати.

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Хочуть звинуватити Україну

Про підготовку до провокації доповів один з агентів "Атешу". У партизанському русі зауважили, що такі рухи можуть демонструвати розуміння ворогом ситуації. Окупанти усвідомлюють, що скоро українці будуть біля Криму, тож шукають способи їх зупинити.

Це (мінування – 24 Канал) робиться для того, щоб зупинити наступ ЗСУ та звинуватити Україну в "екологічному тероризмі". Гарантуємо, що на це ніхто не поведеться,

– кажуть в "Атеші".

У партизанському русі зазначають, що продовжують фіксувати дії та рухи росіян на тимчасово окупованих територіях.

Зауважимо, що завод "Титан" упродовж не одного року був причиною страху серед місцевих мешканців. Там регулярно ставалися викиди хімічних речовин, що могло стати причиною справжнього екологічного лиха.

Що відомо про проблеми з "Титаном"