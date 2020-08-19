У кримському Армянську новий викид шкідливих речовин: деталі
У місті Армянську, що на півночі окупованого Криму, вкотре трапився викид шкідливих речовин у повітря. Цього разу зранку 19 серпня на "Армянському титані" відбувся викид сірчистого газу.
В адміністрацію міста стали надходити звернення від жителів міського округу Армянська про появу неприємного запаху в повітрі, розповів ставленик окупантів, так званий "глава адміністрації" міста Василь Теліженко.
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У цей день відбувався запуск сірчанокислотного виробництва після тривалого простою. Викид трапився в момент, коли систему переводили з режиму розігріву в робочий режим.
Ставленики окупантів запевняють, що перевищення норми сірчистого ангідриду в повітрі не становить шкоди для здоров'я, а станом на 9 ранку на підприємстві показники забруднення повітря не перевищували норму.
Це питання перебуває на контролі профільного "міністерства". Ситуація в міському окрузі Армянська стабільна, приводів для паніки немає,
– запевнив Теліженко.
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Коротко про екологічну ситуацію в Армянську:
- За час окупації півострова це вже не перше екологічне лихо в Армянську. Раніше у 2018 році там вже були викиди небезпечних речовин у повітря, джерелом яких був завод "Кримський титан".
- Міноборони України тоді встановило, що це сталося внаслідок тренувань російських військових, що проводили стрільби поряд з відстійниками відходів хімічного виробництва титанового й содового заводів, влучивши в них кілька разів.
- Про жертв трагедії тоді інформації не було, але багато місцевих отримали захворювання дихальних шляхів – пневмонію, опіки слизових оболонок тощо. Постраждали й майже 20 українських прикордонників, що поряд працювали на адмінмежі з окупованою територією.