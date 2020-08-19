У місті Армянську, що на півночі окупованого Криму, вкотре трапився викид шкідливих речовин у повітря. Цього разу зранку 19 серпня на "Армянському титані" відбувся викид сірчистого газу.

В адміністрацію міста стали надходити звернення від жителів міського округу Армянська про появу неприємного запаху в повітрі, розповів ставленик окупантів, так званий "глава адміністрації" міста Василь Теліженко.

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У цей день відбувався запуск сірчанокислотного виробництва після тривалого простою. Викид трапився в момент, коли систему переводили з режиму розігріву в робочий режим.

Ставленики окупантів запевняють, що перевищення норми сірчистого ангідриду в повітрі не становить шкоди для здоров'я, а станом на 9 ранку на підприємстві показники забруднення повітря не перевищували норму.

Це питання перебуває на контролі профільного "міністерства". Ситуація в міському окрузі Армянська стабільна, приводів для паніки немає,

– запевнив Теліженко.

Місто Армянськ в окупованому Криму: карта

Коротко про екологічну ситуацію в Армянську: