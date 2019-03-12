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      Еколихо повернулося: в анексованому Криму стався новий хімвикид

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      В окупованому Криму зафіксували нові хімвикиди
      В окупованому Криму зафіксували нові хімвикиди / фото з відкритих джерел

      На півночі окупованого Росією Криму зафіксували нові викиди хімічних речовин у атмосферу. Так, деякі показники перевищують норму майже у 5 разів.

      Відповідні дані є оприлюдненими у звіті гідрометцентру анексованого півострова за останній тиждень. Напруженою ситуація є саме на півночі Криму: у вже сумнозвісному Армянську, де влітку 2018 року вперше стався хімвикид на місцевому заводі "Титан".

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      До Армянська за рівнем забрудненості тепер доєднався ще й Красноперекопськ. Зазначимо, що це місто розташоване зовсім неподалік від Армянська, всього за 20,5 кілометрів.

      Так, за даними спостережень двох стаціонарних постів із 4 по 11 березня 2019 року спостерігалось перевищення гранично допустимої концентрації у повітрі: оксиду вуглецю – в 1,04 рази і хлористого водню – в 4,4 раза.

      Що відомо про екологічне лихо в Армянську? Вкінці серпня 2018 року в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин, листя на деревах передчасно пожовкло і опало. Окрім того, на початку осені в низці кримських міст пройшов кислотний дощ.

      Дітей на деякий час евакуювали з Армянська, а роботу заводу, де сталися викиди, призупинили. Окрім того, окупанти ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували. Завод "Кримський титан" теж відновив роботу.

      Екологічне лихо в Армянську: як окупанти труїли людей торік
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      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Екологія Хімвикид в Армянську
      Джерело: 24 Канал
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