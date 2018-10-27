Еколихо в Армянську: жителі міста влаштовують пікет

27 жовтня жителі окупованого Армянська вийдуть на двогодинний пікет "Врятуйте життя наших дітей". Люди вимагатимуть провести об'єктивне дослідження екологічної обстановки в місті.

Про це інформують "Примечания".

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Зазначається, що під час пікету місцеві мешканці збираються підписати звернення до російського президента Володимира Путіна. Люди сподіваються на те, що він посприяє у ситуації із екологічною катастрофою в їхньому місті.

Нам треба, щоб президент (мовиться про Путіна – 24 канал) зрозумів, що у нас не все так добре, як заявляє влада Криму, і що питання Армянська має вирішуватися на рівні Москви, інакше ситуація не зміниться. А нашим дітям тут ще жити,

– заявила місцева жителька Катерина Пивовар.

Відомо, що своє звернення мешканці Армянська направлять не лише в Адміністрацію Путіна, а й до Міністерства охорони здоров'я Росії, російської адміністрації Армянська і до організаторів Міжнародної конференції "Хімічна безпека".

Пікет вже узгодили із адміністрацією міста.

Армянск

Город-катастрофа

Это Талипов поработал-конкретно старается перенаправить протестную энергию уничтожаемых Россией жителей города с митингов,бунтов,забастовок в свисток

В бессмысленное и дурацское действо.Курам на смех.

Накрошили Талипову,вот и работает pic.twitter.com/xTFbvKSZ9Z — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 жовтня 2018 р.

Додамо, що нещодавно російський очільник Криму заявив, що ліквідація наслідків забруднення повітря в Армянську обійдеться заводу "Кримський титан" у 700 мільйонів рублів. Заходи по ліквідації розпочнуться на початку листопада.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин. Дітей евакуювали з міста, роботу заводу зупинили, а також ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували.