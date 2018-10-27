Экобедствие в Армянске: жители города устраивают пикет

27 октября жители оккупированного Армянская выйдут на двухчасовой пикет "Спасите жизни наших детей". Люди будут требовать провести объективное исследование экологической обстановки в городе.

Об этом информируют "Примечания".

Читайте также: "Реальная угроза для людей": эколог объяснила опасность запуска "Крымского титана"

Отмечается, что во время пикета местные жители собираются подписать обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Люди надеются на то, что он посодействует в ситуации с экологической катастрофой в их городе.

Нам надо, чтобы президент (говорится о Путине – 24 канал) понял, что у нас не все так хорошо, как заявляют власти Крыма, и что вопрос Армянска должен решаться на уровне Москвы, иначе ситуация не изменится. А нашим детям здесь еще жить,

– заявила местная жительница Екатерина Пивовар.

Известно, что свое обращение жители Армянска направят не только в Администрацию Путина, но и в Министерство здравоохранения России, российскую администрацию Армянска и к организаторам Международной конференции "Химическая безопасность".

Пикет уже согласовали с администрацией города.

Армянск

Город-катастрофа

Это Талипов поработал-конкретно старается перенаправить протестную энергию уничтожаемых Россией жителей города с митингов,бунтов,забастовок в свисток

В бессмысленное и дурацское действо.Курам на смех.

Накрошили Талипову,вот и работает pic.twitter.com/xTFbvKSZ9Z — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 жовтня 2018 р.

Добавим, что недавно российский глава Крыма заявил, что ликвидация последствий загрязнения воздуха в Армянске обойдется заводу "Крымский титан" в 700 миллионов рублей. Мероприятия по ликвидации начнутся в начале ноября.

Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.

КАКОВА СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ В ЗАГРЯЗНЕННОМ АРМЯНСКЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ