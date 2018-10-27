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      Экобедствие в Армянске: жители города устраивают пикет

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      Жители Армянска собираются выйти на пикет
      Жители Армянска собираются выйти на пикет / Фото из открытых источников

      27 октября жители оккупированного Армянская выйдут на двухчасовой пикет "Спасите жизни наших детей". Люди будут требовать провести объективное исследование экологической обстановки в городе.

      Об этом информируют "Примечания".

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      Отмечается, что во время пикета местные жители собираются подписать обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Люди надеются на то, что он посодействует в ситуации с экологической катастрофой в их городе.

      Нам надо, чтобы президент (говорится о Путине – 24 канал) понял, что у нас не все так хорошо, как заявляют власти Крыма, и что вопрос Армянска должен решаться на уровне Москвы, иначе ситуация не изменится. А нашим детям здесь еще жить,
      – заявила местная жительница Екатерина Пивовар.

      Известно, что свое обращение жители Армянска направят не только в Администрацию Путина, но и в Министерство здравоохранения России, российскую администрацию Армянска и к организаторам Международной конференции "Химическая безопасность".

      Пикет уже согласовали с администрацией города.

      Добавим, что недавно российский глава Крыма заявил, что ликвидация последствий загрязнения воздуха в Армянске обойдется заводу "Крымский титан" в 700 миллионов рублей. Мероприятия по ликвидации начнутся в начале ноября.

      Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.

      КАКОВА СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ В ЗАГРЯЗНЕННОМ АРМЯНСКЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Экология Химвыброс в Армянске Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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