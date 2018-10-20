Дети в язвах, умирают животные: в Армянске продолжается экологическое бедствие

В Армянске на территории оккупированного Крыма, где в конце августа произошел выброс химических веществ на заводе "Крымский титан", экологическое бедствие не прекратилось даже после остановки работы предприятия. Так, предметы в Армянске снова покрылись липким веществом ржавого цвета.

Об этом сообщает Twitter-пользователь RoksolanaToday&Крым.

"Все очень плохо. "Титан" стоит, выбросов нет, но туманы. Влага смешивается с испарениями кислотоотстойника и покрывает город кислотой (серной или вообще неизвестной). Данные мониторинга скрывают", – говорится в сообщении.

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Армянск

катастрофа тудей

все очень плохо

Титан стоит-выбросов нет

Но туманы.Влага смешивается с испарениями кислотоотстойника и покрывает город кислотой(серной или вообще неведомой)

данные мониторинга скрывают pic.twitter.com/IFEHXpBPUa — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.

Пользователь также добавил, что ситуация с экологией в Армянске осталась такой же, как и в конце августа, когда только-только случился химвыброс.

Дышать нечем, все больные, дети в язвах, голуби, коты снова умирают. Официально дают превышение по хлороводороду, показатели по серной кислоте скрывают,

– говорится в заметке RoksolanaToday & Крым.

Армянск

катастрофа тудей

ситуация в городе ровно такая,как была в конце августа

Дышать нечем,все больны,дети в язвах

голуби,коты снова умирают

оф.дают превышение по хлорводороду

показатели по серной кислоте скрывают pic.twitter.com/C27fhXVYKp — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.

Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.