Дети в язвах, умирают животные: в Армянске продолжается экологическое бедствие
В Армянске на территории оккупированного Крыма, где в конце августа произошел выброс химических веществ на заводе "Крымский титан", экологическое бедствие не прекратилось даже после остановки работы предприятия. Так, предметы в Армянске снова покрылись липким веществом ржавого цвета.
Об этом сообщает Twitter-пользователь RoksolanaToday&Крым.
"Все очень плохо. "Титан" стоит, выбросов нет, но туманы. Влага смешивается с испарениями кислотоотстойника и покрывает город кислотой (серной или вообще неизвестной). Данные мониторинга скрывают", – говорится в сообщении.
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Пользователь также добавил, что ситуация с экологией в Армянске осталась такой же, как и в конце августа, когда только-только случился химвыброс.
Дышать нечем, все больные, дети в язвах, голуби, коты снова умирают. Официально дают превышение по хлороводороду, показатели по серной кислоте скрывают,
– говорится в заметке RoksolanaToday & Крым.
Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.