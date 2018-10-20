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      Дети в язвах, умирают животные: в Армянске продолжается экологическое бедствие

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      Химвыброс в Армянске
      Химвыброс в Армянске / Коллаж 24 канал

      В Армянске на территории оккупированного Крыма, где в конце августа произошел выброс химических веществ на заводе "Крымский титан", экологическое бедствие не прекратилось даже после остановки работы предприятия. Так, предметы в Армянске снова покрылись липким веществом ржавого цвета.

      Об этом сообщает Twitter-пользователь RoksolanaToday&Крым.

      "Все очень плохо. "Титан" стоит, выбросов нет, но туманы. Влага смешивается с испарениями кислотоотстойника и покрывает город кислотой (серной или вообще неизвестной). Данные мониторинга скрывают", – говорится в сообщении.

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      Пользователь также добавил, что ситуация с экологией в Армянске осталась такой же, как и в конце августа, когда только-только случился химвыброс.

      Дышать нечем, все больные, дети в язвах, голуби, коты снова умирают. Официально дают превышение по хлороводороду, показатели по серной кислоте скрывают,
      – говорится в заметке RoksolanaToday & Крым.

      Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Экология Дети и несовершеннолетние Химвыброс в Армянске
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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