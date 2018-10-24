"Реальная угроза для людей": эколог объяснила опасность запуска "Крымского титана"

Завод "Крымский титан", который накануне оккупанты снова запустили в Армянске, может угрожать окружающей среде, потому что за такое короткое время его не могли кардинально модернизировать, и в воздух все равно будут попадать химические вещества.

Об этом заявила крымский эколог Маргарита Литвиненко, передает "Крым.Реалии".

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"В воздухе явно ощущается запах химического вещества – это влияет на состояние людей. Завод "Крымский титан", скорее всего, будет и дальше угрожать местным жителям и окружающей среде, потому что за такое время нельзя было его кардинально улучшить. Скорее всего там прочистили фильтры, сделали что-то экстренное, нашли известковую смесь для заливки кислотонакопителя", – рассказала эколог.

Она отметила, что вероятно, теперь завод будет угрожать жителям Армянска не так сильно, но все таки это реальная опасность для города".

"Достоверной информации о замерах воздуха и о состоянии жителей нет. Без воды из Днепра опасность от работы "Крымского титана" увеличена. Проекты по опреснению воды или заполнению кислотонакопителя другим веществом не компенсируют опасность от деятельности завода. Кислотонакопитель все равно останется", - подчеркнула Литвиненко.

Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.

20 октября завод "Крымский Титан" возобновил свою работу в Армянске.

Что такое ООО "Титановые инвестиции"?Большой химзавод расположенный в Армянске. Раньше назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана, который используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.