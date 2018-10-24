"Реальна загроза для людей": еколог пояснила небезпеку запуску "Кримського титану"

Завод "Кримський титан", який напередодні окупанти знову запустили в Армянську, може загрожувати довкіллю, бо за такий короткий час його не могли кардинально модернізувати, і у повітря все одно потраплятимуть хімічні речовини.

Про це заявила кримський еколог Маргарита Литвиненко, передає "Крим.Реалії".

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"У повітрі явно відчувається запах хімічної речовини – це впливає на стан людей. Завод "Кримський титан", швидше за все, буде і далі загрожувати місцевим жителям і довкіллю, тому що за такий час не можна було його кардинально покращити. Швидше за все там прочистили фільтри, зробили щось екстрене, знайшли вапняну суміш для заливки кислотонакопичувача", – розповіла еколог.

Вона зауважила, що ймовірно, тепер завод буде загрожувати жителям Армянська не так сильно, але "все таки це реальна небезпека для міста".

"Достовірної інформації про заміри повітря і про стан жителів немає. Без води з Дніпра небезпека від роботи "Кримського титану" збільшена. Проекти з опріснення води або заповнення кислотонакопичувача іншою речовиною не компенсують небезпеку від діяльності заводу. Кислотонакопичувач все одно залишиться", – наголосила Литвиненко.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин. Дітей евакуювали з міста, роботу заводу зупинили, а також ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували.



20 жовтня завод "Кримський Титан" відновив свою роботу в Армянську.

Що таке ТОВ "Титанові інвестиції"?Великий хімзавод розташований в Армянську. Раніше називався "Кримський титан". Завод виробляє діоксид титану, що використовується під час виготовленні товарів лакофарбової галузі, пластмас і виробів на їх основі з високими термічними властивостями (віконний пластик, предмети побуту, деталі автомобілів, машин і техніки), а також каучуку, лінолеуму, паперу, картону та шпалер.