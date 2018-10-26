Химвыброс в Армянске: оккупанты озвучили необходимую для ликвидации последствий сумму

Ликвидация последствий загрязнения воздуха в Армянске обойдется заводу "Крымский титан" в 700 миллионов рублей. Мероприятия по ликвидации начнутся в начале ноября.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава российского правительства оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

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Реализация плана по ликвидации последствий загрязнения атмосферы воздуха в Армянске обойдется заводу "Крымский титан" в 700 миллионов рублей. Владельцы предприятия подтвердили готовность к выделению необходимых средств. Мероприятия начнутся в начале ноября,

– написал он.

Отмечается, что параллельно с этим запустят процесс модернизации предприятия. Специалисты пробурят несколько скважин глубиной свыше 240 метров, которые будут давать до 10 тысяч кубометров воды в сутки.

Как уточнил Аксенов, "угрозы минерализации почв при такой глубине нет".

Всего, по его словам, для заполнения кислотонакопителя, из-за которого произошло загрязнение, необходимо 6,7-7 миллионов кубометров воды. Ежедневно в него будут смахивать приблизительно 60 тысяч кубометров, что даст возможность закончить эту работу до апреля.

Добавим, что 20 октября завод "Крымский титан", из-за которого произошел выброс химических веществ в атмосферу, возобновил работу.

Напомним, в конце августа 2018 года в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в город, а чрезвычайное положение отменили.

Что такое ООО "Титановые инвестиции"?

Большой химзавод расположенный в Армянске. Раньше назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана, который используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

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