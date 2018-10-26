Хімвикид в Армянську: окупанти озвучили необхідну для ліквідації наслідків суму

Ліквідація наслідків забруднення повітря в Армянську обійдеться заводу "Кримський титан" у 700 мільйонів рублів. Заходи по ліквідації розпочнуться на початку листопада.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава російського уряду окупованого Криму Сергій Аксьонов.

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Реалізація плану з ліквідації наслідків забруднення атмосфери повітря в Армянську обійдеться заводу "Кримський титан" в 700 мільйонів рублів. Власники підприємства підтвердили готовність до виділення необхідних коштів. Заходи розпочнуться на початку листопада,

– написав він.

Зазначається, що паралельно з цим запустять процес модернізації підприємства. Фахівці пробурять кілька свердловин глибиною понад 240 метрів, які будуть давати до 10 тисяч кубометрів води на добу.

Як уточнив Аксьонов, "загрози мінералізації ґрунтів при такій глибині немає".

Усього, за його словами, для заповнення кислотонакопичувача, через який відбулося забруднення, необхідно 6,7 – 7 мільйонів кубометрів води. Щодня в нього скидатиметься приблизно 60 тисяч кубометрів, що дасть можливість закінчити цю роботу до квітня.

Додамо, що 20 жовтня завод "Кримський титан", через який стався викид хімічних речовин у атмосферу, відновив роботу.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року в окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин. Дітей евакуювали з міста, роботу заводу зупинили, а також ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, а надзвичайний стан скасували.

Що таке ТОВ "Титанові інвестиції"?Великий хімзавод розташований в Армянську. Раніше називався "Кримський титан". Завод виробляє діоксид титану, що використовується під час виготовленні товарів лакофарбової галузі, пластмас і виробів на їх основі з високими термічними властивостями (віконний пластик, предмети побуту, деталі автомобілів, машин і техніки), а також каучуку, лінолеуму, паперу, картону та шпалер.