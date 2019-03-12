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      Україна в антирейтингу: на якому ми місці по забрудненості повітря

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      Смог у Києві
      Смог у Києві / фото з відкритих джерел

      Україна потрапила до рейтингу країн із найбільш забрудненим повітрям. Так, вона посіла 49 місце із 73 країн світу.

      Рекордсменом в антирейтингу став Бангладеш. Слідом за цією країною найбільш забруднене повітря мають Індія та Пакистан. Відповідні дані за 2018 рік оприлюднила компанія AirVisual. Вона у співпраці із Greenpeace і склала відповідний рейтинг.

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      У топ-10 також потрапили Афганістан, Бахрейн, Монголія, Кувейт, Непал, ОАЕ і Нігерія.

      рейтинг повітря забрудненість екологя Україна антирейтинг
      Перша десятка країн, де є найбрудніше повітря

      Україна на своєму 49-му місці обігнала за забрудненістю сусідню Росію на дев'ять пунктів (у неї 58-е місце).

      антирейтинг рейтинг Україна екологія чистота повітря
      Україна у рейтингу посіла 49 місце із 73 країн світу

      Що стосується країн з найчистішим повітрям, то тут лідирували Ісландія, Фінляндія, Естонія, Швеція і Австралія.

      Зазначимо, що Мінприроди анонсувало запуск системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря. Це, на думку міністерства, дасть можливість для прийняття ефективних управлінських рішень та забезпечення контролю. Крім того, передбачено розроблення планів покращення якості атмосферного повітря на основі аналізу показників його стану.

      Додамо тако, що такий вид атмосферного забруднення, як смог над Києвом став уже традиційним явищем – жителі столиці спостерігають незвичне "задимлення" кілька разів на рік. Смог небезпечний для мешканців не лише великих міст, а й сільських місцевостей, де функціонують великі підприємства.

      Що робити під час смогу або сильного забруднення повітря?

      – При сильному забрудненні повітря медики радять пити якнайбільше води: дітям потрібно випивати 1,5 літри на добу, підліткам і дорослим – до 2 літрів.

      – Рекомендовано обмежити перебування на відкритому повітрі у денні години людям похилого віку, вагітним, дітям, а також людям, схильним до хронічних хвороб верхніх дихальних шляхів, легенів, серцево-судинної системи, алергічних проявів. Під час підвищеної сонячної активності (12:00-15:00) краще зовсім утриматися від прогулянок. 

      – Владі міста рекомендують обмежити рух автотранспорту, особливо вантажного, на центральних вулицях. При цьому рух на центральних автомагістралях має бути безперервний, без утворення заторів.

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      Теги: Новини України Рейтинги Екологія
      Джерело: 24 Канал
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