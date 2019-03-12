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      Украина в антирейтинге: на каком мы месте по загрязненности воздуха

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      Смог в Киеве
      Смог в Киеве / фото из открытых источников

      Украина попала в рейтинг стран с наиболее загрязненным воздухом. Так, она заняла 49 место из 73 стран мира.

      Рекордсменом в антирейтинге стал Бангладеш. Вслед за этой страной наиболее загрязненный воздух имеют Индия и Пакистан. Соответствующие данные за 2018 год обнародовала компания AirVisual. Она в сотрудничестве с Greenpeace и составила соответствующий рейтинг.

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      В топ-10 также попали Афганистан, Бахрейн, Монголия, Кувейт, Непал, ОАЭ и Нигерия.

      рейтинг повітря забрудненість екологя Україна антирейтинг
      Первая десятка стран, где самый грязный воздух

      Украина на своем 49-м месте обогнала по загрязненности соседнюю Россию на девять пунктов (у нее 58-е место).

      антирейтинг рейтинг Україна екологія чистота повітря
      Украина в рейтинге заняла 49 место из 73 стран мира

      Что касается стран с чистейшим воздухом, то здесь лидировали Исландия, Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия.

      Отметим, что Минприроды анонсировало запуск системы мониторинга в области охраны атмосферного воздуха. Это, по мнению министерства, даст возможность для принятия эффективных управленческих решений и обеспечения контроля. Кроме того, предусмотрена разработка планов улучшения качества атмосферного воздуха на основе анализа показателей его состояния.

      Добавим также, что такой вид атмосферного загрязнения, как смог над Киевом, стал уже традиционным явлением – жители столицы наблюдают необычное "задымление" несколько раз в год. Смог опасен для жителей не только крупных городов, но и сельских местностей, где функционируют крупные предприятия.

      Что делать во время смога или сильного загрязнения воздуха?

      – При сильном загрязнении воздуха медики советуют пить как можно больше воды: детям нужно выпивать 1,5 литра в сутки, подросткам и взрослым – до 2 литров.

      – Рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе в дневные часы пожилым людям, беременным, детям, а также людям, склонным к хроническим болезням верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, аллергическим проявлениям. Во время повышенной солнечной активности (12:00-15:00) лучше совсем воздержаться от прогулок.

      – Власти города рекомендуют ограничить движение автотранспорта, особенно грузового, на центральных улицах. При этом движение на центральных автомагистралях должно быть непрерывным, без образования заторов.

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      Теги: Новости Украины Экология рейтинги
      Источник: 24 Канал
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