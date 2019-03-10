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      Почему нельзя сжигать стерню: непоправимые последствия для природы и здоровья человека

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      Поджог травы – опасно и вредно
      Поджог травы – опасно и вредно / Screenshot

      Только в Украине пришло тепло, люди начали массово убирать под открытым небом. На открытых территориях сжигают прошлогоднюю траву и кустарники. Игнорируя постоянные призывы спасателей не делать этого. Нарушение правил пожарной безопасности часто приводит к масштабным пожарам. От которых страдает растительность и страдают животные.

      Внимание! Материал содержит фото животных с ожогами, которые они получили во время сжигания травы.

      Почему сжигать траву вредно и опасно

      С началом весны традиционно селяне начинают уничтожать прошлогоднюю растительность. О том, что это несет опасность, понимают не все.

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      Пожары. ДТП. Чтобы это объяснить, на Львовщине экологическая инспекция вместе с чрезвычайниками почти еженедельно выезжают на рейды. Однако появление инспекторов людей не останавливает.

      В этом году за несколько дней потепления уже возникло более 200 пожаров. В среднем за сутки возникает от 30 до 50 пожаров. Уже разрушены 5 зданий. В одном случае в результате задымления случилось одно дорожно-транспортное происшествие,
      – отметил сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Львовщины Игорь Брегин.

      Разрушение плодородного слоя почвы. Кроме того, что огонь убивает животных, от него страдают и сами растения.

      "Люди не понимают, что при большой температуре сгорает верхний слой плодородной почвы, в котором есть разные микроорганизмы. Наоборот, если бы это скосили и перепахали, то был бы лучший урожай", – подчеркнул инспектор управления экологической инспекции Львовщины Андрей Гуцул.

      Чад и вред для здоровья. К тому же едкий и густой дым – вредит и здоровью человека.

      "Людям кажется: мы начинаем убирать сухие листья или сухую растительность – порядки наводим. На самом деле, мы делаем только грязь. Потому что высвобождается чад, диоксин. Он очень ядовит для человека. То же и с бензопиреном. От него может развиваться рак", – пояснил начальник отдела государственного экологического контроля природно-заповедного фонда Сергей Комарчук.

      Страдают животные

      На этой неделе соцсети облетела жуткая фотография с обожженным ежом. У него обгоревшие иглы и лапки. Такие ожоги получил еж, убегая от сокрушительного огня. В тот день селяне решили поджечь сухую траву. Однако даже задумались, что там может быть дом живого существа.

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      Если бы девятилетний Артур и его мама не нашли травмированного ежа, он бы погиб.

      "Когда несла его на ладони, слышала, как сердце его бьется. Очень сильно. Видимо, был очень испуган. Мы обработали его пантенолом. Тогда он немного ожил, поел", – рассказала Кристина, которая с сыном спасла ежа.

      Пострадавший еж, и семья, которая его спасла

      Затем животное отвезли в реабилитационный центр, чтобы его вылечили специалисты. Однако эта ситуация не дает покоя семье, ведь от сжигания сухой травы и листьев погибают сотни живых существ.

      Скорость распространения гораздо выше, чем скорость убегания животных. Особенно мелких животных, которые тихо ходят, ежиков. И новорожденных животных, которые не могут выбраться из гнезда. В частности, это новорожденные зайчата. Конечно же, погибает огромное количество различных полезных насекомых,
      – отметил старший спасатель команды спасения животных Киева Михаил Сторожук.

      В фейсбуке люди начали флешмоб: в хэштегом #НеПалітьТраву, размещают трагические фотографии последствий таких пожаров.

      не паліть траву

      Акция в фейсбуке

      Нормы и штрафы

      По норме всю сухую растительность должны вывозить на специальные площадки, однако это для предприятий экономически не выгодно, проще заплатить штраф – говорит Сергей Комарчук.

      Штраф составляет до 1700 гривен. Это максимальный предел для должностных лиц. А гражданам – вообще 340 гривен штраф,
      – утверждает начальник отдела Государственного экологического контроля природно-заповедного фонда Сергей Комарчук.

      Что делать

      1. В случае выявления поджога – стоит звонить "102" – отмечают в полиции. Если вы увидели, кто стал виновником поджога, то это ускорит дело для правоохранителей.

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      2. Объясняйте родным и близким о вреде сжигании травы.

      3. Привлекайте внимание в соцсетях к важности этой темы. Однако не забывайте указывать, что фотографии, которые вы публикуете, могут содержать изображения погибших животных. Не стоит ограничиваться только изображениями. Обязательно объясняйте, почему сжигание вредно для каждого из нас.

      Видео: почему не стоит жечь стерню

      Видео: сжигание стерни во Львовской области

       

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Пожар Мир животных Министерство экологии Экология
      Источник: 24 канал
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