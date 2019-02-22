Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы-взяточники Украины

В феврале 2017 году глава Министерства экологии Остап Семерак инициировал увольнение самого богатого экоинспектора Андрея Заики за коррупционные злоупотребления. После этого он публично пообещал тотальную реформу этой структуры. Журналисты проверили, реализовал ли министр свои планы в жизнь.

На сайте Государственной экоинспекции указано, что руководителя нет. Однако, к примеру, должность первого заместителя председателя занимает Игорь Яковлев, который уже работал на этой должности во времена Януковича.

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Коррупционный скандал с Виктором Канцураком

Второй заместитель – Виктор Канцурак тоже является новым-старым лицом экоинспекции. Он уже успел отличиться на этой должности при каденции одиозного министра экологии Злочевского и стать фигурантом громкого коррупционного скандала.

В 2011 году Канцурак входил в состав тендерного комитета Министерства во время закупки спутниковых снимков территории Украины у австрийской фирмы Austroplan Austrian Engineering GMBH за 49,38 миллиона гривен. Тогда на торги подавала заявку Харьковская национальная академия городского хозяйства, которая предлагала эти фото за 250 тысяч гривен. По космическим сделкам Национальное антикоррупционное бюро ведет уголовное производство.



Виктор Канцурак

Однако громкие коррупционные уголовные производства для наших чиновников – не преграда в гонке за топ-должностями. Как только в Министерство экологии в 2016 году назначили Остапа Семерака – Канцурак занял кресло одного из его трех заместителей. Но из-за упомянутых уголовных грехов от должности был отстранен.



Остап Семерак

Когда волна общественного возмущения стихла, Канцурака назначили в Государственную экоинспекцию. С 2016 года и до сих пор он до сих пор занимает должность первого заместителя главы одиозного ведомства.

Миллионы Андрея Заики

В 2018 году детективы НАБУ под сопровождением антикоррупционных прокуроров начали следствие по Государственной экоинспекции. Но совсем не из-за грязных дел. Чиновник Андрей Заика не внес в декларацию имущества на 27 миллионов гривен. Сейчас через два года он из-за такой забывчивости предстанет перед судом.

Действительно, 22 января 2019 года прокурорами САП был утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего главы экоинспекции Украины. Это преступление небольшой тяжести, за него предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, но, как правило, там применяется штраф,

– сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Богатства Виктора Вакараша

В 2016 году пост заместителя министра экологии Остапа Семерака занял Виктор Вакараш. Это человек по вопросу как строить чиновничью карьеру в любых ведомствах, наверное, может издать книгу-бестселлер. Вакараш начал рабочий путь в 80-х со службы в советской армии и добрался до кресла заместителя министра экологии. В частности, успел поработать и председателем Киевской ОГА, и советником министра Кабмина.



Виктор Вакараш

На одном из публичных мероприятий он громко заявил о приоритетах на своем посту: "Вторым направлением в нашем министерстве является борьба с коррупцией".

Ни дня в бизнесе, но судя по декларации господина Вакараша, госслужба – дело очень прибыльное. Чего только стоит домик на почти 600 квадратов в элитной Петропавловской Борщаговке.

Элитный дом Вакараша

Там чиновник живет с женой, дочкой и зятем. У семьи еще шесть земельных участков общей площадью 183 сотки, шесть квартир в Киеве, гараж, еще один дом в области на 130 квадратов и три машины люкс-класса.



Авто заместителя министра экологии

Недвижимость чиновника

Но украинский чиновник не был бы таким, если бы что-то и не спрятал как можно дальше от человеческого глаза. Журналисты узнали о целом арсенале охотничьего оружия в собственности Виктора Вакараша.

Вакараш имеет арсенал охотничьего оружия

Сейчас стоимость этого арсенала примерно можно оценить в более чем миллион гривен. Впрочем, ни одну из указанных единиц оружия чиновник не смог внести в декларацию. Но для чего бюрократу быть вооруженным до зубов? И здесь в силу вступает правило непонятных поступков. Но, как оказалось, в доле не жена, а единственная дочь.

Что известно о состоянии дочери заместителя министра экологии Виктора Вакараша – смотрите в программе.