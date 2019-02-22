Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори-хабарники України

У лютому 2017 році очільник Міністерства екології Остап Семерак ініціював звільнення найбагатшого екоінспектора Андрія Заїки через корупційні зловживання. Після цього він публічно пообіцяв тотальну реформу цієї структури. Журналісти перевірили, чи реалізував міністр свої плани у життя.

На сайті Державної екоінспекції зазначено, що керівника немає. Однак, до прикладу, посаду першого заступника голови обіймає Ігор Яковлєв, який вже працював на цій посаді в часи Януковича.

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Корупційний скандал з Віктором Канцураком

Другий заступник – Віктор Канцурак теж є новим-старим обличчям екоінспекції. Він вже встиг відзначитись на цій посаді за каденції одіозного міністра екології Злочевського та стати фігурантом гучного корупційного скандалу.

У 2011 році Канцурак входив до складу тендерного комітету Міністерства під час закупівлі супутникових знімків території України у австрійської фірми Austroplan Austrian Engineering GMBH за 49,38 мільйона гривень. Тоді на торги подавала заявку Харківська національна академія міського господарства, яка пропонувала ці фото за 250 тисяч гривень. Через космічні оборудки Національне антикорупційне бюро веде кримінальне провадження.



Віктор Канцурак

Однак гучні корупційні кримінальні провадження для наших чиновників – не перепона у гонитві за топ-посадами. Як тільки в Міністерство екології у 2016 році призначили Остапа Семерака – Канцурак посів крісло одного з його трьох заступників. Але через згадані йому кримінальні гріхи від посади був відсторонений.



Остап Семерак

Коли хвиля громадського обурення стихла, Канцурака призначили до Державної екоінспекції. З 2016 року і до сьогодні він досі обіймає посаду першого заступника голови одіозного відомства.

Мільйони Андрія Заїки

У 2018 році детективи НАБУ під супроводом антикорупційних прокурорів розпочали слідство щодо Державної екоінспекції. Але зовсім не через брудні справи. Чиновник Андрій Заїка не вніс в декларацію майна на 27 мільйонів гривень. Нині через два роки він через таку забудькуватість постане перед судом.

Дійсно, 22 січня 2019 року прокурорами САП було затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні у обвинуваченні колишнього голови екоінспекції України. Це є злочин невеликої важкості, за нього передбачене покарання до двох років позбавлення волі, але, як правило, там застосовується штраф,

– сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Багатства Віктора Вакараша

У 2016 році посаду заступника міністра екології Остапа Семерака обійняв Віктор Вакараш. Це людина, що у питанні, як будувати чиновницьку кар'єру в будь-яких відомствах, напевне, може видати книгу-бестселер. Вакараш почав робочий шлях з 80-х від служби в радянській армії до крісла заступника міністра екології. Зокрема, встиг попрацювати і головою Київської ОДА, і радником міністра Кабміну.



Віктор Вакараш

На одному із публічних заходів він гучно заявив про пріоритети на своїй посаді: "Другим напрямком в нашому міністерстві – боротьба з корупцією".

Жодного дня у бізнесі, але судячи із декларації пана Вакараша, держслужба – справа дуже прибуткова. Чого лише вартий будиночок на майже 600 квадратів в елітній Петропавлівській Борщагівці.



Елітний будинок Вакараша

Там чиновник мешкає з дружиною, донькою і зятем. У родини ще шість земельних ділянок загальною площею 183 сотки, шість квартир у Києві, гараж, ще один будинок в області на 130 квадратів та три автівки люкс-класу.



Авто заступника міністра екології



Нерухомість чиновника

Але український чиновник не був би таким, якби щось та й не приховав якомога далі від людського ока. Журналісти дізнались про цілий арсенал мисливської зброї у власності Віктора Вакараша.



Вакараш має арсенал мисливської зброї

Нині вартість цього арсеналу приблизно можна оцінити у понад мільйон гривень. Утім, жодну з вказаних одиниць зброї, чиновник не спромігся внести в декларацію. Але для чого бюрократу бути озброєним до зубів? І тут чинності набирає правило незрозумілих вчинків. Але, як виявилося, в долі не дружина, а єдина донька.

Що відомо про статки доньки заступника міністра екології Віктора Вакараша – дивіться у програмі.