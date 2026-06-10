После начала полномасштабного вторжения тысячи иностранцев решили помогать Украине, часто оставляя успешную карьеру и привычную, комфортную жизнь ради борьбы с российской агрессией. Они – добровольцы и медики – не только становятся частью украинской обороны на фронте, но и по возвращении домой рассказывают миру о преступлениях оккупантов и необходимости поддержки Украины.

Больше всего наших иностранных друзей поражает сплоченность украинцев и готовность обычных людей помогать друг другу даже в самых сложных обстоятельствах. Люди, которые приезжают поддержать Украину, отмечают, что война имеет значение не только для украинцев, но и для всего демократического мира. Больше читайте в эксклюзивном материале от украинской компании SICH, предоставленном сайту 24 Канала.

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Это не просто "чужая война": о британце, который покинул успешную карьеру

В феврале 2022 года, когда западные медиа и эксперты прогнозировали скорое падение Киева, в военкоматы и украинские посольства начали обращаться тысячи иностранцев. Кто-то брал неоплачиваемый отпуск, кто-то продавал имущество, чтобы купить билет и снаряжение. У каждого была своя причина – часто очень далекая от большой геополитики.

Лондонский валютный трейдер Мейсер Гиффорд уже имел боевой опыт – ранее он воевал против ИГИЛ в Сирии. В 2022 году, после ужасных кадров из Бучи и Ирпеня, он снова оставил успешную карьеру, комфортную жизнь в Лондоне и стабильный доход, чтобы поехать на фронт в Украину.



Мейсер Гиффорд в Сирии / Фото с Facebook Macer Gifford

После Бучи я понял, что гуманитарная помощь – это лишь поверхностное решение. Я хотел непосредственно противостоять злу, как это было с ИГИЛ,

– рассказал Гиффорд в интервью Business Insider.

Он также говорил, что для него это не просто "чужая война", а борьба за ценности – свободу, достоинство и возможность людей жить нормальной жизнью.

Я видел, как люди выходят из своих домов после месяцев российской оккупации... Было ощущение, что я делаю именно то, для чего предназначен,

– сказал Мейсер.

Проведя на передовой почти два года, он вернулся в Британию и теперь активно рассказывает местным медиа о реалиях войны и объясняет, почему поддержка Украины до сих пор критически важна.

Важно! В украинскую армию ежемесячно присоединяются около тысячи иностранных добровольцев, а всего с начала полномасштабной войны в ряды Сил обороны вступили граждане более 70 стран мира. По словам военных, росту количества желающих способствует упрощение процедур рекрутинга и возможность выбрать подразделение для службы.

Примерно этим же занимается и Сара Рейнсфорд. Когда-то ее, как корреспондентку BBC, Кремль депортировал из Москвы. Теперь она снимает репортажи из Украины – показывает западному миру войну через судьбы конкретных людей и задокументированные военные преступления оккупантов.

Сменила гражданскую жизнь на окопы: о депутате из Норвегии

Имела комфортную жизнь и Сандра Андерсен Эйра, которая ранее сидела в кресле депутата Саамского парламента Норвегии. Как рассказывала сама Сандра в своих соцсетях и интервью норвежским медиа, начало полномасштабного вторжения застало ее в США.

Она вспоминала, что просто не смогла сидеть в уютном гостиничном номере и смотреть новости об обстрелах гражданских в Киевской области. Женщина все бросила, вернулась в Европу и уже через неделю пересекала украинскую границу.

Интересно. Владимир Зеленский в феврале 2026 года подписал закон о социальных гарантиях для иностранцев, которые приобщаются к украинской армии. Власть стремится, чтобы бойцы рассматривали Украину не только как место для заработка, а и как государство, где можно стать частью общества.

Сначала она работала боевым медиком в добровольческом интернациональном отряде, вытаскивая раненых во время освобождения Киевской области от оккупантов. Впоследствии подписала официальный контракт и пошла стрелком в Морскую пехоту ВСУ.



Сандра Андерсен Эйра на фронте / Фото DR

Норвежский политик полностью сменила гражданскую жизнь на окопы Донбасса и Юга. После этого Россия объявила ее в международный розыск за "наемничество", на что Сандра лишь иронично ответила в своем инстаграме, что это лучшая оценка ее работы.

Полномасштабную войну встретил под Херсоном: о польском парамедике

Но есть те, для кого эта история длится уже более десяти лет. Польский парамедик Дамиан Дуда впервые приехал в Мариуполь еще в 2014-м, как международный наблюдатель. Увидев реальную войну и количество людей, которые нуждались в помощи, Дамиан освоил дело боевого медика и встал на защиту Украины.

Полномасштабную войну со своей командой медиков-добровольцев он встретил под Херсоном. Далее вместе они участвовали в контрнаступлении под Запорожьем, прошли Соледар, Бахмут, Серебрянский лес и Боровую.



Дамиан Дуда в форме / Фото с Facebook Damian Duda

Дамиан отметил, что за это время украинский такмед прошел колоссальную эволюцию.

Раньше украинцы учились тактической медицине, а сейчас они уже сами стали мастерами, которые могут учить весь мир,

– отметил парамедик.

Однако с начала полномасштабного вторжения характер войны изменился, и работать стало значительно труднее. Главная проблема сейчас – эвакуация.

Из-за плотного засилья дронов-камикадзе вывезти раненого с передовой – это всегда лотерея. В таких условиях снаряжение должно работать безотказно, но на фронт до сих пор иногда попадают некачественные аптечки и турникеты.

Худшее, что я видел, – это когда пытались крутить турникеты, напечатанные на 3D-принтерах. Говорили, лучше такой, чем ничего. Это глупость. Он просто ломается в руках в критический момент,

– рассказал Дамиан.

Польские медики привыкли доверять только проверенным вещам. Среди них украинские турникеты SICH, которые команда Дамиана знает задолго до большой войны.

Еще в 2016 году они брали их с собой на Ближний Восток, когда работали в Ираке и Сирии во время боев с террористами ИГИЛ. Теперь эти же турникеты постоянно держат под рукой на стабилизационных пунктах в Украине.

Рядом с командой Дамиана в Донецкой области под обстрелами УАБов работают десятки других иностранцев. Кто-то оперирует в подвалах, а кто-то, как бразильский священник Макариус Льюис, вообще приехал парамедиком, а впоследствии стал капелланом для бойцов ВСУ.

В таком хаосе спасает гибкость. Боевые медики здесь не держатся слепо за инструкции. Они знают протоколы, но умеют мгновенно адаптироваться к тому аду, который происходит вокруг,

– заметил Дамиан.

Иностранцев, которые возвращаются домой, часто спрашивают, что их больше всего удивило в Украине. Чаще всего они вспоминают, как обычные люди без всяких приказов сверху за несколько часов собирают деньги на машины или эвакуируют целые улицы.

Они ехали сюда увидеть войну, а увидели людей, которые хорошо понимают, за что держатся.