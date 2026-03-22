Deutsche Welle посвятили этому вопросу большую статью. Журналисты также указали, сколько иностранных добровольцев сейчас воюют в ВСУ.
Что вспомнили иностранные бойцы о службе?
Интернациональный легион ТрО создали в феврале 2022 года. Тогда говорилось, что готовых проливать кровь за Украину более 20 тысяч.
Однако, как следует из оценок собеседников DW в ВСУ, разведки и Национальной гвардии, реально приблизиться к этому показателю удалось только сейчас. Единый легион быстро растворился, иностранцы тем временем служат в десятках различных бригад и батальонов, но составляют лишь до 2 процентов в миллионных Силах обороны Украины,
– говорится в материале.
Впрочем, Министерство обороны Украины хочет расширить участие иностранцев в боевых задачах.
Бывший морской пехотинец из США Иссак Ольвера решил ехать воевать в Украину на четвертый день войны, когда Зеленский записал видеообращение к иностранным бойцам. Говорит, что им руководили не деньги, а ценности, ведь свобода важна для американцев. А почти все были уверены, что Киев не устоит. Бойцы под командованием Ольверы участвовали в освобождении Ирпеня, потом вели разведку на Николаевщине, обороняли Северодонецк. Также пытались штурмовать Запорожскую АЭС.
Как выяснилось, горячие обращения президента Зеленского в первые два года войны были едва ли не единственными приглашениями для иностранных добровольцев (...) Лучше всего работало "сарафанное радио": идеалисты звали на борьбу с кремлевским империализмом таких же идеалистов, а легионеры с опытом приглашали своих товарищей с прошлой службы,
– подметило издание.
Еще в 2022-м были разные оценки относительно эффективности тогдашних наемников. Эксперты склонялись к мнению, что следует отсеять непригодных и работать с наиболее способными. Кстати, самых опытных взяли в ГУР. Но были и конфликты с украинскими командирами. Из-за этого многие ушли из Иностранного легиона и других подобных формирований, говорилось в расследованиях The Kyiv Independent.
Обратите внимание! "Командиры бьют подчиненных за неповиновение, среди бойцов царит "гангстерская" атмосфера, что, вероятно, повлекло два случая убийства легионеров ГУР их же товарищами", – цитирует DW расследование коллег.
В Сухопутных войсках говорят, что иностранные военные могли расторгнуть контракт на время отпуска, то есть злоупотребляли этим правом – которого у украинских контрактников не было. Поэтому позже на законодательном уровне установили минимальный срок службы в 6 месяцев.
Кто едет воевать в Украину из-за границы?
Кто-то из них сбежал на войну из-за неудачных отношений, кто-то искал приключений, адреналина. Были и прагматики – профессиональные "солдаты удачи" или охранники, для которых война с Россией – лишь эффектная строка в резюме. Хватало и идеалистов, для которых эта война была делом морали,
– так характеризуют журналисты иностранных бойцов.
Больше всего "прагматиков" было среди колумбийцев, которые составляют две трети всех наемников в Украине. Они хотели подзаработать и имели навыки, но не были готовы воевать ракетами и дронами, потому что больше привыкли к борьбе против картелей в джунглях.
И сейчас 60 процентов всех иностранцев в Сухопутных войсках составляют граждане Южной и Центральной Америки. Но они не задерживаются, разрывая контракты после 6 – 9 месяцев службы.
Одна из причин – ограниченные карьерные возможности. Чтобы стать офицером, следует хорошо знать украинский.
В феврале 2026 года Зеленский подписал закон о социальных гарантиях для иностранных бойцов, которые защищают Украину. И хотя новая стратегия МО в отношении иностранных бойцов еще не представлена, государство настроено на решительные изменения.
"Мы будем делать максимум, чтобы они воспринимали Украину не только как источник заработка, но и почувствовали цели этой войны. Почувствовали, что Украина – замечательное место, где можно не просто получить новый полезный опыт, но и применить его. Место, где можно остаться и стать частью общества", – говорит подполковник Константин Милевский, начальник отдела координации прохождения военной службы иностранцами в Сухопутных войсках.
Почему расформировали Интернациональный легион в Украине?
Зимой Le Monde написало, что это произошло тайно – и еще в конце 2025 года. Часть иностранных бойцов уже перевели в другие подразделения.
В разговоре с 24 Каналом народный депутат Инна Совсун подчеркнула: Украина не отказывается от помощи иностранных бойцов. Но она сказала, что действительно стоило бы лучше объяснить ситуацию, потому что огласка была преимущественно негативная.
В МО в конце концов сказали, что легионы не ликвидировали, а трансформировали для повышения эффективности. А Интернациональный легион – это не одна отдельная воинская часть, а общее название сети добровольческих формирований, которые действуют в различных структурах Сил обороны.