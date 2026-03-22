Deutsche Welle посвятили этому вопросу большую статью. Журналисты также указали, сколько иностранных добровольцев сейчас воюют в ВСУ.

Что вспомнили иностранные бойцы о службе?

Интернациональный легион ТрО создали в феврале 2022 года. Тогда говорилось, что готовых проливать кровь за Украину более 20 тысяч.

Однако, как следует из оценок собеседников DW в ВСУ, разведки и Национальной гвардии, реально приблизиться к этому показателю удалось только сейчас. Единый легион быстро растворился, иностранцы тем временем служат в десятках различных бригад и батальонов, но составляют лишь до 2 процентов в миллионных Силах обороны Украины,

– говорится в материале.

Впрочем, Министерство обороны Украины хочет расширить участие иностранцев в боевых задачах.

Бывший морской пехотинец из США Иссак Ольвера решил ехать воевать в Украину на четвертый день войны, когда Зеленский записал видеообращение к иностранным бойцам. Говорит, что им руководили не деньги, а ценности, ведь свобода важна для американцев. А почти все были уверены, что Киев не устоит. Бойцы под командованием Ольверы участвовали в освобождении Ирпеня, потом вели разведку на Николаевщине, обороняли Северодонецк. Также пытались штурмовать Запорожскую АЭС.

Как выяснилось, горячие обращения президента Зеленского в первые два года войны были едва ли не единственными приглашениями для иностранных добровольцев (...) Лучше всего работало "сарафанное радио": идеалисты звали на борьбу с кремлевским империализмом таких же идеалистов, а легионеры с опытом приглашали своих товарищей с прошлой службы,

– подметило издание.

Еще в 2022-м были разные оценки относительно эффективности тогдашних наемников. Эксперты склонялись к мнению, что следует отсеять непригодных и работать с наиболее способными. Кстати, самых опытных взяли в ГУР. Но были и конфликты с украинскими командирами. Из-за этого многие ушли из Иностранного легиона и других подобных формирований, говорилось в расследованиях The Kyiv Independent.

Обратите внимание! "Командиры бьют подчиненных за неповиновение, среди бойцов царит "гангстерская" атмосфера, что, вероятно, повлекло два случая убийства легионеров ГУР их же товарищами", – цитирует DW расследование коллег.

В Сухопутных войсках говорят, что иностранные военные могли расторгнуть контракт на время отпуска, то есть злоупотребляли этим правом – которого у украинских контрактников не было. Поэтому позже на законодательном уровне установили минимальный срок службы в 6 месяцев.

Кто едет воевать в Украину из-за границы?

Кто-то из них сбежал на войну из-за неудачных отношений, кто-то искал приключений, адреналина. Были и прагматики – профессиональные "солдаты удачи" или охранники, для которых война с Россией – лишь эффектная строка в резюме. Хватало и идеалистов, для которых эта война была делом морали,

– так характеризуют журналисты иностранных бойцов.

Больше всего "прагматиков" было среди колумбийцев, которые составляют две трети всех наемников в Украине. Они хотели подзаработать и имели навыки, но не были готовы воевать ракетами и дронами, потому что больше привыкли к борьбе против картелей в джунглях.

И сейчас 60 процентов всех иностранцев в Сухопутных войсках составляют граждане Южной и Центральной Америки. Но они не задерживаются, разрывая контракты после 6 – 9 месяцев службы.

Одна из причин – ограниченные карьерные возможности. Чтобы стать офицером, следует хорошо знать украинский.

В феврале 2026 года Зеленский подписал закон о социальных гарантиях для иностранных бойцов, которые защищают Украину. И хотя новая стратегия МО в отношении иностранных бойцов еще не представлена, государство настроено на решительные изменения.

"Мы будем делать максимум, чтобы они воспринимали Украину не только как источник заработка, но и почувствовали цели этой войны. Почувствовали, что Украина – замечательное место, где можно не просто получить новый полезный опыт, но и применить его. Место, где можно остаться и стать частью общества", – говорит подполковник Константин Милевский, начальник отдела координации прохождения военной службы иностранцами в Сухопутных войсках.

Почему расформировали Интернациональный легион в Украине?