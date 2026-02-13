У Министерстве обороны уже отреагировали и объяснили, что на самом деле происходит.
Что заявили в Минобороны?
В Министерстве обороны Украины отреагировали на информацию о якобы роспуске Интернационального легиона. Там отметили: легионы не ликвидируют, а трансформируют для повышения эффективности.
В ведомстве объяснили, что Интернациональный легион – это не одна отдельная воинская часть, а общее название сети добровольческих формирований, которые действуют в различных структурах Сил обороны.
Иностранные добровольцы продолжают службу в различных подразделениях, в частности:
- в Международном легионе ГУР;
- в Силах специальных операций;
- в подразделениях Нацгвардии и ВСУ.
По данным Минобороны, трансформацию проходят только пехотные батальоны Сухопутных войск и ТрО, которые создавались в начале полномасштабной войны для быстрого приема иностранных добровольцев.
Речь идет об интеграции подразделений в более эффективные боевые структуры, что позволяет:
- усилить боевые возможности;
- обеспечить лучшую логистику и защиту;
- предоставить доступ к новой технике и ресурсам;
- сохранить службу иностранных добровольцев без прекращения деятельности легионов.
В Минобороны подчеркнули, что сообщение о "роспуске" является неправильной трактовкой процесса реорганизации. Интернациональные легионы продолжают существовать, но их формат меняется. Цель – сделать подразделения более эффективными и лучше интегрированными в систему Сил обороны Украины.
Что известно о реформах и зарплате в ВСУ?
Медианная зарплата в ВСУ в 2025 году достигла 70,5 тысяч гривен, при этом наибольший рост зафиксирован в Ивано-Франковской области.
Количество вакансий в ВСУ выросло на 238%, хотя количество отзывов сократилось на 6,2%. Планируется дальнейшее повышение зарплат в 2026 году.
В 2026 году в Украине планируется реформа военной службы, которая предусматривает повышение базовой зарплаты контрактников и увеличение надбавок за участие в боевых операциях.
По словам Юрия Федоренко, украинская армия требует не точечных кадровых изменений, а комплексной трансформации системы. Реформа невозможна без многолетней работы над подготовкой профессиональных кадров и четкого распределения ответственности на всех командных уровнях.