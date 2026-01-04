Вырастут ли выплаты ВСУ?

Юрист по военному праву Артем Козаков рассказал, что в 2026 году для украинских военных готовится настоящее финансовое обновление. Реформа касается не только структуры службы, но и размера денежного обеспечения, пишет 24 Канал.

Интересно УБД и ветеран войны: какая разница между статусами

По словам Козакова, прежде всего повысят базовую зарплату для всех военнослужащих. Кабинет Министров Украины уже согласовал законопроект Министерства обороны о новых мотивационных контрактах для военнослужащих.

В Верховной Раде отмечают, что законопроект №14283 могут вынести на рассмотрение уже в конце января или в начале февраля 2026 года,

– отмечает Козаков.

В то же время следует заметить, что эти изменения касаются только контрактников. Для мобилизованных военных повышений в денежном обеспечении пока не предусмотрено.

Какие еще выплаты военных станут существенно больше?

Кроме зарплаты, в 2026 году увеличат надбавки за участие в боевых операциях и военных действиях, а также ежегодные бонусы для контрактников.

Интересно! Как рассказал Олег Пендзин, в декабре 2025 года Евросоюз утвердил рекордный пакет помощи для Украины на 90 миллиардов евро, впервые позволив тратить эти средства на безопасность и оборону.

На новых условиях контракт могут заключить такие категории военнослужащих:

граждане, которые находятся в запасе;

резервисты;

мобилизованные военные;

действующие контрактники, которые получают возможность перезаключить контракт по обновленным, более выгодным условиям.

Вырастут ли пенсии военных?