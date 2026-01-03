У кого больше всего вырастет пенсия с 2026 года?

С 1 января 2026 года наибольшее повышение пенсий получат лица с инвалидностью вследствие войны. В зависимости от группы, их ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 800 – 1 500 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Виктора Богданова.

Для гражданских лиц с инвалидностью повышение будет скромнее и составит 234 гривны. Это повышение будет иметь автоматический характер и не потребует дополнительных обращений со стороны пенсионеров.

Как вырастут пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны?

В зависимости от группы инвалидности ежемесячные выплаты увеличатся в пределах от 800 до 1 500 гривен. Минимальные размеры пенсий с 1 января 2026 года составят:

третья группа инвалидности получит 9 340 гривен вместо 8 490 гривен (360% прожиточного минимума);

вторая группа – 13 620 гривен против 12 390 гривен (525%);

первая группа – 16 860 гривен вместо 15 340 гривен (650%).

Таким образом, даже минимальные гарантии для этой категории пенсионеров вырастут синхронно с изменением государственных социальных стандартов.

Что изменится для гражданских лиц с инвалидностью?

Для гражданских пенсионеров с инвалидностью в 2026 году резкого пересмотра формулы начисления не предусмотрено. По-прежнему, размер выплат будет определяться в процентном соотношении к пенсии по возрасту:

100% – для первой группы,

90% – для второй,

50% – для третьей.

В то же время законодательство устанавливает минимальный предел: пенсия по инвалидности не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, отмечает Пенсионный фонд.

Поэтому для тех гражданских пенсионеров, которые получали минимальные 2 360 гривен, с января 2026 года выплаты автоматически вырастут до 2 594 гривен.

