Какие условия для получения военной пенсии по инвалидности?

Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются независимо от имеющегося страхового стажа в случае наступления инвалидности, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Это может быть:

В период прохождения службы; Или не позднее трех месяцев после увольнения со службы; Или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, которые возникли в период прохождения военной службы.

Какой размер пенсии по инвалидности для военных?

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Если инвалидность приобретена в связи с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины):

I группа – 100% сумм денежного обеспечения;

II группа – 80% сумм денежного обеспечения;

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Если инвалидность приобретена в связи с прохождением военной службы:

I группа – 70% сумм денежного обеспечения;

II группа – 60% сумм денежного обеспечения;

III группа – 40% сумм денежного обеспечения.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

I группа – 16 847 гривен; II группа – 13 822 гривны; ІІІ группа – 9 478 гривен.

Как военному оформить пенсию?

Первый шаг - установление потери процента трудоспособности, через Экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО). Они же определяют военную группу инвалидности, от которой зависит размер пенсии. Далее необходимо собрать перечень документов для оформления пенсии по инвалидности, в частности:

заключение ЭКОПФО;

решение ВВК;

документы о прохождении военной службы;

приказ об увольнении;

медицинские справки;

паспорт, идентификационный код, справка о месте жительства.

Собранные документы подаются в Пенсионный фонд Украины или через ЦНАПы, в зависимости от обстоятельств. Решение принимается в течение 10 дней с момента подачи полного пакета документов.

Что известно о пенсиях в Украине?