Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2026 году
С 1 января минимальная заработная плата в Украине вырастет с 8 тысяч до 8 647 гривен в месяц, а почасово – с 48 до 52 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на текст закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год. Последний раз ее размер пересматривали в 2024 году.
Прожиточный минимум в 2026 году будет находиться на уровне 3 209 гривен на одного человека (+289 гривен). Для различных групп населения его установили в размерах:
- 2 817 гривен для детей в возрасте до 6 лет (+254 гривны);
- 3 512 гривен для детей в возрасте от 6 до 18 лет (+316 гривен);
- 3 328 гривен для трудоспособных лиц (+300 гривен);
- 2 595 гривен для лиц, утративших трудоспособность (+234 гривны).
Напомним! Прожиточный минимум является стоимостной оценкой потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизни человека и сохранения его здоровья.
Показатель прожиточного минимума используют для расчета ряда социальных выплат, однако он не соотносится с реальными расходами украинцев. Существенно повышать его государство не может, ведь на кратное увеличение соцвыплат в бюджете не хватит денег.
Что изменится для ФЛП в 2026 году
Для предпринимателей в 2026 году изменятся требования по уплате налогов, лимитов на доходы и представления отчетности. Учитывая рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума в 2026 году обновят размеры:
единого налога
- для 1 группы он будет составлять 332,80 гривны в месяц;
- для 2 группы – 1 729,40 гривны;
- для 3 группы все остается без изменений: 5% от дохода или 3% – для плательщиков НДС;
военного сбора
- для 1 и 2 групп – 864,70 гривны;
- для 3 группы – 1% от дохода;
единого социального взноса
- 1 902,34 гривны ежемесячно для всех групп ФЛП.
Также изменятся лимиты годового дохода для ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Они зависят от размера минимальной зарплаты и в 2026 году составят:
- для 1 группы – 1 444 049 гривен в год;
- для 2 группы – 7 211 598 гривен в год;
- для 3 группы – 10 091 049 гривен в год.
Кроме того, ФЛП на упрощенной и общей системах налогообложения и самозанятые лица будут подавать объединенную налоговую отчетность ежеквартально, а не ежемесячно. Это нужно делать в течение 40 календарных дней после завершения квартала.
На сколько вырастут зарплаты соцработников, медиков и учителей
Повышение зарплат готовят для работников социальной сферы. С 1 января 2026 года к их должностным окладам применят коэффициент 2,5, что приведет к росту зарплат на 150%.
Изменения коснутся работников сферы социальных и реабилитационных услуг. Кому повысят зарплаты:
- социальным менеджерам – с 8 243 гривен до 20 607 гривен;
- специалистам по социальной работе – с 6 773 гривен до 16 932 гривен;
- младшим медицинским сестрам – с 4 058 гривен до 10 145 гривен.
Интересно! Рост зарплат охватит более 80 тысяч специалистов соцсферы.
Также в 2026 году анонсировали рост зарплат медиков до 35 тысяч гривен. Оно будет касаться врачей первичной и экстренной медицинской помощи, а также медиков прифронтовых регионов.
Семейные врачи смогут получать повышенную до нового уровня зарплату при условии наличия 1 800 деклараций с пациентами.
Повышение заработных плат в 2026 году получат и учителя. Правительство планирует реформировать систему оплаты труда для педагогов и готовится ввести ее в сентябре.
С 1 января зарплата педработников вырастет на 30%. Второй этап повышения запланирован с 1 сентября 2026 года (+20%).
Новый зарплатный порог бронирования работников от мобилизации
Для частных предприятий, которые имеют статус критической инфраструктуры, в 2026 году изменится минимальный размер заработной платы для забронированных работников.
Обратите внимание! Согласно постановлению Правительства, работники критически важных предприятий и учреждений за свою работу ежемесячно должны получать сумму, не ниже размер минимальной заработной платы, умноженной на коэффициент 2,5.
В 2025 году зарплатный порог для бронирования составлял 20 тысяч гривен при минимальной зарплате в 8 тысяч гривен. Однако учитывая ее рост до 8 647 гривен в 2026 году, необходимый для бронирования размер платы будет 21 617 гривен 50 копеек брутто, то есть с учетом налогов.
Новый зарплатный порог из-за повышения "минималки" не касается государственных и коммунальных предприятий, ведь для них действует другое правило. Там месячный доход работника не должен быть ниже средней зарплаты по региону за четвертый квартал года.
Как вырастет помощь при рождении ребенка
В 2026 году государство меняет объем помощи при рождении ребенка. Вырастут выплаты в периоды до родов, после рождения ребенка и во время ухода за ним в первые годы жизни.
Во время беременности женщины, которые не работают официально, смогут получать от государства по 7 тысяч гривен помощи в месяц на одного ребенка. Средства выплачивают за 70 дней до родов.
Важно! С 1 января единовременное пособие при рождении ребенка составит 50 тысяч гривен, тогда как раньше была 41 280 гривен.
Уход за младенцем также изменится:
- во время первого года жизни ребенка выплата будет составлять 7 тысяч гривен в месяц; ее смогут получать один из родителей или опекун, бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически занимается уходом за новорожденным;
- на период 1 – 3 лет родителям будут выплачивать по 8 тысяч гривен в месяц по программе "еЯсла" в случае выхода на работу; деньги можно использовать для оплаты услуг няни, частного детсада или кружков для ребенка.
Заметим, что для детей с инвалидностью размер выплаты на уход составит 12 тысяч гривен.
Размер минимальной пенсии и требования к стажу в 2026 году
Размер минимальной пенсии в Украине привязан к прожиточному минимуму и в 2026 году составит 2 595 гривен.
Согласно законодательству, на минимальную пенсию по возрасту в Украине могут претендовать мужчины при наличии 35 лет страхового стажа и женщины – 30 лет.
Выход на пенсию в 2026 году для мужчин и женщин возможен только в случае наличия достаточного количества страхового стажа. По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 января он должен соответствовать следующим требованиям:
- не менее 33 лет – для назначения пенсии в 60 лет;
- 23 – 32 года стажа – в возрасте 63 лет;
- 15 – 22 года стажа – в 65 лет.
Заметим! Требования к необходимому для выхода на пенсию количеству стажа будут расти в дальнейшем.
Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги
Учитывая мораторий на повышение коммунальных тарифов во время войны, цены на отопление, газ и горячую воду удерживают на фиксированном уровне.
Поэтому бытовые потребители, которые являются клиентами "Нафтогаза", продолжат платить по 7,96 гривны за кубометр. Однако тарифы на централизованное отопление и горячую воду отличаются от города к городу, ведь каждый поставщик определял их отдельно.
С 1 января повышение цен на электроэнергию для населения не произойдет. Действующей будет цена 4,32 гривны за киловатт-час. Однако в перспективе в 2026 году возможно повышение тарифа из-за потребности на восстановление энергосистемы.
Обратите внимание! По прогнозу Министерства финансов, до 2028 года ежегодно цены на электроэнергию могут расти на 15%.
Тариф на воду останется неизменным в крупных городах, однако в меньших общинах его повышают. В 2025 году рост цен анонсировали ряд городов и поселков в Черниговской, Ровенской, Львовской и других областях.
Каким будет курс доллара в январе 2026 года
Курс валют в январе 2026 года будет зависеть от динамики спроса, увеличение которого ожидают. Однако ситуация на валютном рынке и в дальнейшем будет находиться под контролем Национальным банком в режиме "управляемой гибкости".
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, обычно в январе начинается период постепенного выравнивания спроса и предложения, а его пик приходится на конец месяца и первую половину февраля.
По прогнозу эксперта, в январе официальный курс будет находиться в диапазоне 42,2 – 42,8 гривны за доллар, если сохранятся текущие предпосылки, а отметка 43 гривны за доллар – вопрос ближайшей перспективы. Однако сногсшибательного скачка не будет.