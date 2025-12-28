Каким будет курс доллара в январе 2026 года?

Однако Нацбанк и в дальнейшем будет регулировать ситуацию через валютные интервенции. Детали рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Параллельно регулятор продолжит применять режим "управляемой гибкости", что обеспечит предсказуемую конфигурацию рынка – с минимальными колебаниями и контролем за пределами курсовых коридоров.

Эксперт отметил, что именно в январе обычно начинается период постепенного выравнивания спроса и предложения, а пик этого процесса приходится на конец месяца и первую половину февраля.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Сейчас трудно предсказать интенсивность боевых действий в 2026 году, но при текущих предпосылках мы ожидаем, что в январе официальный курс будет находиться в диапазоне 42,2 – 42,8 гривны за доллар.

По мнению банкира, такая амплитуда не создаст рисков для рынка. Более того, отметка 43 гривны за доллар – это вопрос ближайшей перспективы, но без сногсшибательного скачка.

Итак, ведущая роль НБУ в регулировании останется определяющей. В то же время на курсовую динамику существенно будут влиять объективные факторы сниженного спроса, а риски непреодолимых обстоятельств на рынке почти отсутствуют.

Каким на валютном рынке был декабрь?

Несмотря на все внешние риски – военные, геополитические, энергетические – декабрь прошел без чрезмерного ажиотажа. Спрос на валюту был повышенным, но не критическим, ведь в отдельные периоды он превышал предложение лишь на 10 – 15%.

В частности, интервенции составляли около 500 – 800 миллионов долларов в неделю. По мнению Лесового, для условий войны это вполне приемлемый параметр.

Для сравнения: в декабре прошлого года Нацбанк продал почти 5,3 миллиарда долларов, то есть в среднем более 1,2 миллиарда долларов еженедельно. Характерно, что даже после январского пика 2025 года, когда 6 января официальный курс достиг 42,28 гривны за доллар, уже 1 февраля он снизился – до 41,82 гривны.

После этого в течение почти года курс держался ниже 42 гривен: в среднем на уровне 41,4 – 41,6 гривен, а в августе даже опускался до 41,22 гривен.

Как изменилась гривна за 2025 год?