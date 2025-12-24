Какие пенсии могут получать военные?

Военнослужащие могут претендовать несколько видов пенсии, которые оформляют после увольнения с военной службы, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Смотрите также УБД и участник войны: в чем заключается разница между статусами

По данным ПФУ, для военных предусмотрены следующие типы пенсий:

за выслугу лет;

по инвалидности.

Также право на пенсию имеют члены семьи погибшего или умершего военного в связи с потерей кормильца.

Какие условия для выхода на пенсию для военных?

Для выхода на пенсию за выслугу лет нужно иметь 25 и более лет выслуги или на день увольнении со службы достичь возраста 45 лет и иметь более 25 лет страхового стажа.

Заметим! Во втором случае не менее половины стажа должно приходиться на службу в армии или силовых структурах.

Пенсию по инвалидности назначают, если военный или военная получили инвалидность:

вследствие ранения, заболевания, увечья или контузии во время защиты Украины, выполнения обязанностей службы;

вследствие заболевания, несчастного случая во время прохождения военной службы.

Право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют члены семей погибших военных, а также семьи защитников, которые умерли из-за увечья, не связанного с выполнением обязанностей службы.

Получать выплату от государства могут и семьи военных, чья смерть наступила вследствие заболевания, связанного со службой. Это возможно в случае, если они находились на его иждивении и потеряли постоянный и основной источник средств к существованию.

Важно! Пенсию по потере кормильца назначают, если военнослужащий умер в период службы или не позднее, чем через три месяца после увольнения со службы. Также выплату могут оформить, если смерть наступила вследствие заболевания, полученного в период службы.

Какие размеры пенсии предусмотрены для военных?

По данным Министерства обороны, военным при выходе на пенсию предусмотрены выплаты:

пенсия по инвалидности

40 – 100 % денежного обеспечения, а также в зависимости от группы и причины инвалидности;

пенсия за выслугу лет

50 – 70 % денежного обеспечения, в зависимости от выслуги лет;

пенсия членам семьи в случае потери кормильца

30 – 70 % денежного обеспечения, в зависимости от причины смерти кормильца.

Обратите внимание! Права на военную пенсию не имеют лишенные воинского звания и уволенные в связи с судимостью за уголовное правонарушение, которое совершили с использованием должностного положения, или привлечением к админответственности за коррупцию.