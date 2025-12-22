В чем заключается разница между УБД и участниками войны?
Участники боевых действий и участники войны относятся к категории ветеранов, однако юридически эти статусы отличные, пишет 24 Канал со ссылкой на текст закона Украины о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.
Смотрите также Льгота на электроэнергию для УБД: сколько должны платить за свет участники боевых действий
Закон определяет, что ветеранами войны являются лица, которые принимали участие в защите Родины или боевых действиях на территории других государств. К этой категории относятся:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- участники войны.
На статус участника боевых действий могут претендовать граждане, которые принимали непосредственное участие в выполнении боевых заданий для защиты Украины в военное и мирное время.
Участниками войны признают военнослужащих армии Советского Союза, которые в период Второй мировой служили в Вооруженных Силах, а также гражданских, которые работали в тылу.
Обратите внимание! Статус участника войны для тех, кто родились после 31 декабря 1932 года, могут установить только при наличии документов или других доказательств в подтверждение факта работы в период войны.
Кто относится к участникам боевых действий?
Статус участника боевых действий могут получить:
- военнослужащие, которые служили в воинских подразделениях действующей армии во время Второй мировой войны, а также партизаны и подпольщики;
- военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане;
- военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, полицейские, лица рядового, начальствующего состава и военнослужащие МВД Украины, других законных военных формирований, которых по решению государства направляли для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности или в командировку в государства, где продолжались боевые действия;
- военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, СБУ, разведывательных органов, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, которые принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и выполняли задачи для обеспечения обороны Украины;
- участники вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке в составе Украинской повстанческой армии, "Полесской Сечи", Украинской народной революционной армии, "Карпатской Сечи", Украинской военной организации, вооруженных подразделений Организации украинских националистов;
- участники групп пиротехнических работ, которых привлекали к выполнению задач по разминированию взрывоопасных предметов на территории Украины.
Кто может иметь статус участников войны?
Согласно законодательству, к категории участников войны относятся:
- военнослужащие, которые проходили военную службу в Вооруженных Силах, войсках и органах МВД и КГБ;
- лица, которые в период Второй мировой войны работали в тылу на предприятиях, в учреждениях, колхозах, на сооружении фортификаций, заготовке топлива, продуктов, учились в учреждениях профессионально-технического образования, работали в народном хозяйстве и на восстановлении объектов хозяйственного и культурного назначения;
- лица, которые в период Второй мировой войны работали на территориях, вошедших в состав бывшего СССР после 1944 года;
- награжденные орденами и медалями Советского Союза за труд и военную службу в тылу в годы Второй мировой.