Які пенсії можуть отримувати військові?

Військовослужбовці можуть претендувати кілька видів пенсії, які оформляють після звільнення з військової служби, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Дивіться також УБД та учасник війни: у чому полягає різниця між статусами

За даними ПФУ, для військових передбачені такі типи пенсій:

за вислугу років;

за інвалідністю.

Також право на пенсію мають члени родини загиблого або померлого військового у зв’язку з втратою годувальника.

Які умови для виходу на пенсію для військових?

Для виходу на пенсію за вислугу років потрібно мати 25 і більше років вислуги або на день звільненні зі служби досягнути віку 45 років і мати понад 25 років страхового стажу.

Зауважимо! У другому випадку не менш як половина стажу має припадати на службу у війську або силових структурах.

Пенсію за інвалідністю призначають, якщо військовий чи військова отримали інвалідність:

унаслідок поранення, захворювання, каліцтва чи контузії під час захисту України, виконання обов’язків служби;

унаслідок захворювання, нещасного випадку під час проходження військової служби.

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають члени родин загиблих військових, а також сім’ї захисників, які померли через каліцтво, не пов’язане з виконанням обов’язків служби.

Отримувати виплату від держави можуть і родини військових, чия смерть настала унаслідок захворювання, пов’язаного зі службою. Це можливо у разі, якщо вони перебували на його утриманні й втратили постійне та основне джерело засобів до існування.

Важливо! Пенсію по втраті годувальника призначають, якщо військовослужбовець помер у період служби або не пізніше, ніж через три місяці після звільнення зі служби. Також виплату можуть оформити, якщо смерть настала внаслідок захворювання, одержаного в період служби.

Які розміри пенсії передбачені для військових?

За даними Міністерства оборони, військовим при виході на пенсію передбачені виплати:

пенсія за інвалідністю

40 – 100 % грошового забезпечення, а також залежно від групи та причини інвалідності;

пенсія за вислугу років

50 – 70 % грошового забезпечення, залежно від вислуги років;

пенсія членам сім’ї в разі втрати годувальника

30 – 70 % грошового забезпечення, залежно від причини смерті годувальника.

Зауважте! Права на військову пенсію не мають позбавлені військового звання та звільнені у зв’язку з судимістю за кримінальне правопорушення, яке вчинили з використанням посадового становища, або притягненням до адмінвідповідальності за корупцію.