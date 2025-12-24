Які пенсії можуть отримувати військові?
Військовослужбовці можуть претендувати кілька видів пенсії, які оформляють після звільнення з військової служби, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
За даними ПФУ, для військових передбачені такі типи пенсій:
- за вислугу років;
- за інвалідністю.
Також право на пенсію мають члени родини загиблого або померлого військового у зв’язку з втратою годувальника.
Які умови для виходу на пенсію для військових?
Для виходу на пенсію за вислугу років потрібно мати 25 і більше років вислуги або на день звільненні зі служби досягнути віку 45 років і мати понад 25 років страхового стажу.
Зауважимо! У другому випадку не менш як половина стажу має припадати на службу у війську або силових структурах.
Пенсію за інвалідністю призначають, якщо військовий чи військова отримали інвалідність:
- унаслідок поранення, захворювання, каліцтва чи контузії під час захисту України, виконання обов’язків служби;
- унаслідок захворювання, нещасного випадку під час проходження військової служби.
Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають члени родин загиблих військових, а також сім’ї захисників, які померли через каліцтво, не пов’язане з виконанням обов’язків служби.
Отримувати виплату від держави можуть і родини військових, чия смерть настала унаслідок захворювання, пов’язаного зі службою. Це можливо у разі, якщо вони перебували на його утриманні й втратили постійне та основне джерело засобів до існування.
Важливо! Пенсію по втраті годувальника призначають, якщо військовослужбовець помер у період служби або не пізніше, ніж через три місяці після звільнення зі служби. Також виплату можуть оформити, якщо смерть настала внаслідок захворювання, одержаного в період служби.
Які розміри пенсії передбачені для військових?
За даними Міністерства оборони, військовим при виході на пенсію передбачені виплати:
пенсія за інвалідністю
- 40 – 100 % грошового забезпечення, а також залежно від групи та причини інвалідності;
пенсія за вислугу років
- 50 – 70 % грошового забезпечення, залежно від вислуги років;
пенсія членам сім’ї в разі втрати годувальника
- 30 – 70 % грошового забезпечення, залежно від причини смерті годувальника.
Зауважте! Права на військову пенсію не мають позбавлені військового звання та звільнені у зв’язку з судимістю за кримінальне правопорушення, яке вчинили з використанням посадового становища, або притягненням до адмінвідповідальності за корупцію.