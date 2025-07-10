Пенсія за вислугу років для військовослужбовців

Пенсія за вислугу років передбачає різний розмір виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Розмір пенсії за вислугу років – 50-70% грошового забезпечення. Такий різновид виплат можуть призначити за вислугу років або з урахуванням страхового стажу (якщо військова вислуга менше 25 років).

За вислугу років:

Календарна вислуга 25 років або більше;

За 25 років 65% та додатково за кожний наступний по 3%, але всього не більше 70% грошового забезпечення.

З урахуванням страхового стажу:

Звільнення у 45 років або пізніше;

Страховий стаж 25 календарних років або більше;

Військова служба 12 ½ календарних років або більше;

За 25 років 50% та додатково за кожний наступний по 1%, але всього не більше 70% грошового забезпечення.

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років для УБД у 2025 років становить 5 528 гривень, а іншим особам – 3 854 гривні.

Як оформити пенсію

Алгоритм оформлення пенсії військовим такий:

Накази – наказ про звільнення чи наказ по стройовій частині; Розрахунок – розрахунок військової частини з військовослужбовцем (здійснення належних виплат); Документи – направлення військовою частиною особової справи до ТЦК та СП. Грошовий атестат, довідки про додаткові види грошового забезпечення можуть видаватися на руки; Пенсійний рахунок – відкриття заявником пенсійного рахунку в одному з банків, визначених Урядом; Заява – подання заяви для призначення пенсії в ТЦК та СП та оформлення документів для Пенсійного фонду; Призначення пенсії – призначення пенсії Пенсійним фондом та повідомлення про це пенсіонера; Виплата – виплати пенсії через один з банків, визначених Урядом.

Зауважте! Право на пенсію військових зберігається у разі їхнього призову на службу.