У кого вырастет пенсия с 2026 года?

С начала 2026 года часть украинских пенсионеров получит повышенные выплаты. С января растет прожиточный минимум, а вместе с ним все надбавки, привязаны к этому показателю, пишет 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию.

Интересно Важное о "тринадцатой пенсии": кому и как ее получить на Новый год

Именно поэтому больше всего перерасчетов коснется тех категорий, чьи пенсии или доплаты формируются в процентах от прожиточного минимума. Так, минимальная пенсия увеличится с 2 361 до 2 595 гривен, а максимальная с 23 610 до 25 950 гривен.

Заметьте! Автоматически вырастут и выплаты ветеранам: надбавки к основной пенсии для них составляют от 10% до 50% прожиточного минимума, в зависимости от статуса.

Кто еще получит повышение пенсии дополнительно?

Пенсионеры с особыми заслугами также увидят надбавку: их выплата исчисляется в пределах 20 – 40% прожиточного минимума, а отдельная доплата за выдающиеся заслуги перед Родиной равна 70% этого показателя.

Интересно! Всего в госбюджете на пенсионные выплаты заложено 1,27 триллиона гривен, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Небольшое, но гарантированное повышение получат также те, кто имеет сверхурочный стаж. За каждый "лишний" год добавляется 1% от основного размера пенсии, но не более чем 1% от минимальной. Поэтому максимальная доплата вырастет с 23,61 до 25,95 гривны надбавка хоть и символическая, но растет вместе с показателями.

Важно! Изменится и размер выплаты почетным донорам, которая составляет 10% прожиточного минимума на одного человека. После повышения этого показателя с 2 920 до 3 209 гривен их ежемесячная надбавка увеличится до 320,9 гривны.

Что известно о прожиточном минимуме в 2026 году?