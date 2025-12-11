Как могут повысить пенсию в 2026 году?
По предварительным расчетам, индексация пенсий в следующем году может проводиться на уровне чуть более, чем 14%, рассчитал 24 Канал.
Читайте также Условия "тысячи Зеленского" изменились: до какого числа теперь можно потратить выплату
Прогнозируемая годовая инфляция, по данным НБУ, в 2025 году на уровне 9,2%. Зато средний темп роста номинальной зарплаты за последние 3 года может составлять где-то 20%. И вот почему:
- в 2023 году по данным Госстата, средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 17,3%, передает "Экономическая правда".
- в 2024 году – это показатель на уровне 23,1%, сообщил со ссылкой на данные Госстата Укринформ.
- а в 2025 году прогнозируется, что это будет на уровне 19%, свидетельствуют данные в отчете НБУ.
Кроме того, индексацию рассчитывают по формуле, где учитывают 50% инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты за последние 3 года. Согласно ей и имеющихся показателей, индексация будет на уровне: 0,5 x 9,2% + 0,5% x 20% = 14,6%.
Справка. В то же время стоит добавить, что точная цифра будущего повышения пенсий будет только в 2026 году, когда появятся окончательные статистические данные. В общем проводится индексация с 1 марта, а в 2026 году на это выделено более триллиона гривен.
Какой была индексация в 2025 году?
В 2025 году, кстати, правительство установило индексацию на уровне 11,5% (коэффициент 1,115), пишет ПФУ. Известно, что минимальное повышение пенсии тогда составило 100 гривен, а максимальное – более 1 000 гривен.
В то же время повышается только расчетный размер пенсионной выплаты, без учета любых возможных надбавок, например, за стаж, возраст и тому подобное.
Напоминаем! Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, от которого зависит еще и минимальная пенсия в Украине, с 1 января 2026 года вырастет на 234 гривны – с 2 361 гривны до 2 595 гривен.
Ожидать ли еще одного повышения пенсий до конца 2025 года?
Новой индексации до Нового года не стоит ожидать, ведь пенсионеры в этом году уже получили повышение выплат в марте. На увеличенные выплаты разве что могут ожидать только пенсионеры, которые получают спецнадбавки за возраст и состояние здоровья.
В список надбавок к пенсиям входят следующие: надбавка за возраст – назначается автоматически, а получить ее могут пенсионеры от 70 лет, если их пенсия менее 10 тысяч гривен; надбавка для одиноких людей – предусмотрена для лиц, которым более 80 лет, и которые живут самостоятельно, размер надбавки составляет 40% от прожиточного минимум (сейчас это более 900 гривен).