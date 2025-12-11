Как могут повысить пенсию в 2026 году?

По предварительным расчетам, индексация пенсий в следующем году может проводиться на уровне чуть более, чем 14%, рассчитал 24 Канал.

Прогнозируемая годовая инфляция, по данным НБУ, в 2025 году на уровне 9,2%. Зато средний темп роста номинальной зарплаты за последние 3 года может составлять где-то 20%. И вот почему:

в 2023 году по данным Госстата, средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 17,3%, передает "Экономическая правда".

в 2024 году – это показатель на уровне 23,1%, сообщил со ссылкой на данные Госстата Укринформ.

а в 2025 году прогнозируется, что это будет на уровне 19%, свидетельствуют данные в отчете НБУ.

Кроме того, индексацию рассчитывают по формуле, где учитывают 50% инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты за последние 3 года. Согласно ей и имеющихся показателей, индексация будет на уровне: 0,5 x 9,2% + 0,5% x 20% = 14,6%.

Справка. В то же время стоит добавить, что точная цифра будущего повышения пенсий будет только в 2026 году, когда появятся окончательные статистические данные. В общем проводится индексация с 1 марта, а в 2026 году на это выделено более триллиона гривен.

Какой была индексация в 2025 году?

В 2025 году, кстати, правительство установило индексацию на уровне 11,5% (коэффициент 1,115), пишет ПФУ. Известно, что минимальное повышение пенсии тогда составило 100 гривен, а максимальное – более 1 000 гривен.

В то же время повышается только расчетный размер пенсионной выплаты, без учета любых возможных надбавок, например, за стаж, возраст и тому подобное.

Напоминаем! Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, от которого зависит еще и минимальная пенсия в Украине, с 1 января 2026 года вырастет на 234 гривны – с 2 361 гривны до 2 595 гривен.

Ожидать ли еще одного повышения пенсий до конца 2025 года?