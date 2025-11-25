От чего зависит размер индексации пенсии?

Как объясняют в Пенсионном Фонде для 24 Канала, механизм индексации подробно описан в постановлении Кабмина №124, которое было принято 20 февраля 2019 года.

Читайте также По 12 часов без света: в YASNO объяснили, почему массовые отключения не повлияют на сумму коммуналки

Согласно документу, размер индексации зависит от специального коэффициента, который состоит из 2 чесноков, а именно:

50% – это рост потребительских цен за предыдущий год,

50% – это рост средней заработной платы в Украине за 3 года, предшествующих году индексации, по сравнению с предыдущими 3 годами.

Коэффициент роста средней зарплаты, который используют для исчисления пенсии, Правительство определяет ежегодно отдельным постановлением,

– добавляют в ПФУ.

Кроме того, постановления Кабмина, которыми проводили индексацию пенсий до 2025 года включительно, имели общее правило: индексацию применяли к пенсиям, которые были назначены на основании обращений, поступивших до 1 января того года, в котором проводили перерасчет.

Напоминаем! В этом году индексация пенсионных выплат была проведена на 11,5%. Этот коэффициент был применен к пенсиям, которые были назначены до 31 декабря 2024, включая пенсии военных, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и другие. В целом размер повышения составил от 100 до 1 500 гривен.

Будет ли повышение пенсий до конца 2025 года?