Ждать ли пенсионерам осеннюю индексацию пенсий?
До конца этого года массовой индексации пенсий не будет, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. В то же время часть пенсионеров все же получит увеличенные выплаты благодаря специальным надбавкам за возраст и состояние здоровья.
В 2026 году ежегодная индексация пенсий запланирована на 1 марта. На это правительство предусмотрело более триллиона гривен.
Важно! Впрочем повышение коснется только базовой части пенсии, без учета различных надбавок и доплат.
Какие доплаты сейчас доступны пенсионерам?
Как напомнили в "Дії", кроме ежегодной индексации, украинские пенсионеры могут рассчитывать на ряд дополнительных надбавок, которые зависят от возраста, состояния здоровья и жизненных обстоятельств.
Важно! Некоторые из них начисляются автоматические, а некоторые по заявлению.
- Надбавка за возраст
Она назначается автоматически, без обращения в Пенсионный фонд. Получить ее могут украинцы в возрасте от 70 лет, если размер их пенсии меньше чем 10 340 гривен. Размер надбавки зависит от возраста.
- Доплата для одиноких пожилых людей
Такую помощь могут получить пенсионеры старше 80 лет, которые живут самостоятельно и нуждаются в постороннем уходе. Условием является наличие медицинского подтверждения и отсутствие сожителей.
Важно! Размер надбавки составляет 40% прожиточного минимума, то есть сейчас около 944 гривен.
Что еще стоит знать об индексации пенсий в Украине?
В 2025 году пенсии проиндексировали на 11,5%, что дало среднее повышение около 9,5%. В 2026 году процент индексации правительство объявит в феврале перед самым перерасчетом.
Его размер будет зависеть от роста средней зарплаты, с которой уплачиваются взносы. В прошлом году максимальная надбавка составляла до 1 500 гривен.