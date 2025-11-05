Какую пенсию получит человек, со стажем в 35 лет?
Именно эти два значения помогают определить размер будущей выплаты, передает 24 Канал.
В 2025 году требования к обязательному стажу в Украине такие:
- в 60 лет – стаж не менее 32 лет;
- в 63 года – не менее 22 лет;
- в 65 лет – минимум 15 лет.
Заметьте! То есть со стажем в 34 года человек может выйти на пенсию даже при достижении 60 лет.
Размер пенсии сейчас можно по такой формуле: зарплата × коэффициент страхового стажа = пенсия.
- Следует также отметить: средняя зарплата в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен (такие данные предоставляет Госстат).
- В то же время минимальная зарплата (без учета налогов) составляет 8 000 гривен.
То есть при минимальной зарплате, человек с 35 годами стажа будет иметь пенсию 2 800 гривен (по формуле 8 000 × 0,35). При средней зарплате – в 23 460 – человек сможет претендовать на выплату в размере 8 211 гривен (23 460 × 0,35).
Какие доплаты могут получать украинские пенсионеры?
Напомним, что некоторые пожилые люди могут получить доплату к своей пенсии. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан".
Ежемесячную надбавку могут получать лица, достигшие 80 лет, нуждаются в постоянном постороннем уходе, получают пенсию по возрасту, а не по инвалидности, а также не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать.
Что еще сейчас следует знать пенсионерам?
Некоторые пенсионеры в Украине могут не платить коммунальные услуги. Речь идет о людях, работавших по специальностям, которые являются льготными.
Также некоторые из украинцев должны подавать справку о зарплате при начислении пенсий. Это нужно тем, кто имел высокую зарплату до 1 июля 2000 года или людям, которые имели работу по совместительству.