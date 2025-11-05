Яку пенсію отримає людина, за стажем у 35 років?

Саме ці два значення допомагають визначити розмір майбутньої виплати, передає 24 Канал.

Читайте також Яка буде пенсія в 2025, при стажі 43 роки

У 2025 році вимоги до обов'язкового стажу в Україні такі:

у 60 років – стаж щонайменше 32 роки; у 63 роки – не менш як 22 роки; у 65 років – мінімум 15 років.

Зауважте! Тобто зі стажем у 34 роки людина може вийти на пенсію навіть при досягненні 60 років.

Розмір пенсії наразі можна за такою формулою: зарплата × коефіцієнт страхового стажу = пенсія.

Слід також відзначити: середня зарплата в I кварталі 2025 року склала 23 460 гривень (такі дані надає Держстат).

Водночас мінімальна зарплата (без урахування податків) становить 8 000 гривень.

Тобто при мінімальній зарплаті, людина з 35 роками стажу матиме пенсію 2 800 гривень (за формулою 8 000 × 0,35). При середній зарплаті – у 23 460 – особа зможе претендувати на виплату у розмірі 8 211 гривень (23 460 × 0,35).

Які доплати можуть отримувати українські пенсіонери?

Нагадаємо, що деякі літні люди можуть отримати доплату до своєї пенсії. Про це йдеться у законі "Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян".

Щомісячну надбавку можуть отримувати особи, які досягли 80 років, потребують постійного стороннього догляду, отримують пенсію за віком, а не за інвалідністю, а також не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати.

Що ще зараз слід знати пенсіонерам?