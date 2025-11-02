Який розмір пенсії при стажі 43 роки?

43 років стажу достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.

Читайте також Ви могли про це навіть не знати: що дає пенсійне посвідчення в Україні

Нагадаємо! Зараз українці можуть піти на пенсію в 60, 63 та 65 років.

Для розрахунку пенсії також важливо врахувати, що:

особа виходить на пенсію на загальних умов;

мала дохід – 10 тисяч гривень.

Якщо така людина йде на заслужений відпочинок у 60, її виплата буде орієнтовно – 4,9 тисячі гривень.



Пенсія при стажі 43 роки та доході 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63, при таких умовах, виплата буде дещо більша. Вона складе приблизно – 5,7 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 43 роки та зарплаті 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найвигідніше піти на заслужений відпочинок в 65 років. Адже пенсія складатиме уже – 6,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсійна виплата при зарплаті 10 тисяч гривень та стажі 43 роки у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати, аби вийти на пенсію у 2025?