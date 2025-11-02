Який розмір пенсії при стажі 43 роки?
43 років стажу достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.
Нагадаємо! Зараз українці можуть піти на пенсію в 60, 63 та 65 років.
Для розрахунку пенсії також важливо врахувати, що:
- особа виходить на пенсію на загальних умов;
- мала дохід – 10 тисяч гривень.
Якщо така людина йде на заслужений відпочинок у 60, її виплата буде орієнтовно – 4,9 тисячі гривень.
Пенсія при стажі 43 роки та доході 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 63, при таких умовах, виплата буде дещо більша. Вона складе приблизно – 5,7 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 43 роки та зарплаті 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Найвигідніше піти на заслужений відпочинок в 65 років. Адже пенсія складатиме уже – 6,3 тисячі гривень.
Яка буде пенсійна виплата при зарплаті 10 тисяч гривень та стажі 43 роки у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор
Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що потрібно знати, аби вийти на пенсію у 2025?
Аби піти на пенсію, потрібно набути достатньо стажу. Мінімум для віку 60 років складає – 32 роки стажу, 63 – 22 роки, 65 – 15 років, повідомляє ПФУ.
Українські пенсіонери можуть відчутно збільшити свою пенсію. завдяки спеціальним доплатам. Наприклад, надбавка надається, якщо особа потребує спеціального догляду. Також частина пенсіонерів має право на доплату за віком.