Чому українцям перераховують пенсії знову?

Зазвичай такі мізерні надбавки до пенсії отримували українці, з моменту виходу яких на заслужений відпочинок минуло лише три роки, пише OBOZ.UA.

Дивіться також Українцям масово нарахували +700 гривень до пенсії: хто та за що отримав надбавку

У підсумку через неповну індексацію такі пенсіонери могли втратити майже третину від вартості своєї пенсії за цей період.

Звісно, багатьох людей така ситуація не влаштовувала. Тому один із пенсіонерів подав позов до Верховного Суду України і виграв. Суд постановив ще у 2025 році, що обмежений перерахунок виплат для людей, які лише недавно вийшли на пенсію, є незаконним.

Адвокати пенсіонера, що виграв справу, тоді припустили, що суди нижчих інстанцій почнуть приймати аналогічні рішення.

Наразі, як зазначає видання, так і відбувається.

Щомісяця суди ухвалюють близько 4 тисяч рішень, які стосуються індексації. Найчастіше ці рішення на користь пенсіонерів,

– йдеться у матеріалі.

Наприклад, лише 15 квітня цього року Дніпропетровський окружний адміністративний суд став на сторону пенсіонера. Він задовольнив позов чоловіка і наказав Пенсійному фонду провести повну індексацію його виплат.

Водночас уряд не взяв до уваги рішення Верховного Суду та не змінив правила проведення індексації для пенсіонерів, які лише 3 роки як оформили виплати. Однак будь-хто з них може звернутися до суду, якщо вважає, що перерахунок пенсії був неправильним.

Важливо! Проблема в тому, що не всі пенсіонери за віком можуть судитися за право перегляду індексації. Лише десятки тисяч з 8 мільйонів людей звертаються до суду, адже просто не мають грошей на адвокатів.

Якою була індексація пенсій у 2026 році?

З 1 березня 2026 року в Україні провели індексацію пенсій. Підвищення виплат мало частково компенсувати інфляцію та зростання середніх зарплат.

Цьогоріч коефіцієнт індексації склав 1,121,, як зазначається в урядовій постанові №236 від 25 лютого 2026 року. Це означає, що пенсії підвищили на 12,1%

Однак сума підвищення у кожному випадку була різною, залежно від стажу, заробітної плати, призначених виплат. До того ж індексація застосовувалася не до усієї суми пенсії, а до її розрахункової частини.

Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,

– зазначили у ПФУ.

У середньому по Україні доплата склала близько 649 гривень.

Однак частини пенсіонерів березневий перерахунок пенсій не торкнувся:

тих, хто продовжує працювати попри вік;

тих, хто вийшов на пенсію нещодавно;

та пенсіонерів з максимальною пенсією.

Важливо! Не відчули у березні індексацію й люди, які отримують соціальну пенсію. Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт з питань соцполітики Андрій Павловський, її фактично теж підвищують з початку року, оскільки підтягують до мінімального показника, який встановлюють у бюджеті. Тому двічі на рік вже не підіймають.

Що ще треба знати про перерахунок пенсії?

Індексація пенсій стосується не лише українців, які отримують виплати за віком. Перерахунок також поширюється на військових пенсіонерів, людей, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві, а також громадян з інвалідністю, пов’язаною з аварією на Чорнобильській АЕС, та інших категорій.

Окремий етап перерахунку відбувся з 1 квітня для пенсіонерів, які продовжують працювати. Під час оновлення розміру виплат врахували додатково набутий страховий стаж.

Водночас перерахунок не здійснюється для тих, у кого з дати призначення пенсії або останнього її перегляду ще не минуло двох років.