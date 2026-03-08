Чи діють обмеження по індексації пенсії?

Згідно з урядовими постановами про індексацію пенсій, ухваленими Кабінетом Міністрів у попередні роки, для підвищення пенсій було запроваджено граничні межі.

Цікаво За цей транспорт пенсіонери мають платити: правила, які важливо знати

Йдеться про перерахунок пенсій за віком, призначених відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У таких рішеннях уряду визначалося, що розмір збільшення пенсії внаслідок індексації не може бути меншим за 100 гривень та водночас не може перевищувати 1 500 гривень.

Чому в кабнеті ПФУ сума індексації вища?

Водночас під час технічного перерахунку в електронних рішеннях Пенсійного фонду спочатку відображається фактичний розмір пенсії після застосування індексаційного коефіцієнта. Тобто сума, розрахована відповідно до формули, визначеної законом.

Саме тому в особистих кабінетах або у витягах з рішення про перерахунок може з'являтися сума підвищення, яка перевищує встановлений ліміт. Однак нижче в документі додатково відображається коригувальний рядок зі знаком мінус.

Важливо! Це технічне коригування фактично зрізає частину індексації, щоб остаточне підвищення відповідало обмеженню, встановленому урядовою постановою.

Яка формула обчислення індексації пенсії?

Такий механізм пов'язаний з тим, що формула обчислення пенсії та її індексації визначена законом, а Кабмін у межах щорічної індексації може встановлювати параметри підвищення, зокрема граничні суми доплати.

Важливо! На це звертав увагу і Пенсійний фонд України у своїх роз'ясненнях: індексація застосовується до розрахункового розміру пенсії, але фактична виплата здійснюється з урахуванням обмежень, передбачених відповідною постановою уряду.

Водночас правила індексації змінюються щороку. Наприклад, у 2026 році уряд встановив інший граничний параметр підвищення. Максимальна сума індексації становить 2595 грн, що значно більше за обмеження, яке діяло у попередні роки.

Це означає, що навіть якщо розрахункове підвищення пенсії за формулою буде більшим, фактичне збільшення виплати не перевищуватиме визначений урядом ліміт.

Що ще слід знати про цьогорічну індексацію пенсії?